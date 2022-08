Al Bano le lacrime per la figlia commuovono tutti: l’Italia intera senza parole

Il cantante di Cellino San Marco è rimasto scosso dalle ultime foto e video pubblicate da sua figlia, chi si aspettava tanta seduzione nonostante la giovane età?

Qualcosa si muove tra le mura della splendida masseria di Cellino San Marco alle porte di Bari. Sembra che la serenità interna alla famiglia Carrisi-Lecciso sia smossa da una nuova polemica interna ai componenti del suo nucleo così riservato.

Nulla a che vedere con Al Bano e Loredana, la cui relazione prosegue a gonfie vele, ma piuttosto la figlia 20enne della coppia, Jasmine, che pare stia dando non poche preoccupazioni ai genitori.

Jasmine Carrisi esagera sui social, avete visto che cambiamento?

Da pochi giorni è uscito l’ultimo singolo della giovanissima realizzato in collaborazione proprio con il papà e Clementino conosciuto tra le fila di “The Voice Senior”.

Si tratta del brano ‘Nessuno mai’, reinterpretazione di un grande classico reso celebre da Mina nel 1959. Se il rapporto lavorativo va alla perfezione, che cosa sta accadendo allora tanto da far piangere e disperare Al Bano?

Si tratterebbe delle foto e video che Jasmine pubblica sempre più spesso all’interno del suo account Instagram dove conta 109mila follower. Queste avrebbero subito un recente incremento giornaliero di contenuti a carattere seduttivo, tali per cui anche il papà sarebbe corso ai ripari.

Al Bano e Jasmine, un rapporto intimo che va oltre le critiche

Jasmine non solo svolge sempre più di frequente collaborazioni con brand di moda e beauty che la portano a postare contenuti in completini fascianti sportivi, ma ama alla follia, come mamma Loredana, mostrarsi ai fan indossando outfit estivi succinti che mettono in mostra la sua folta chioma leonina e le sue curve davvero perfette.

Gli ultimi scatti la catturano con indosso una gonna a matita fasciante sui fianchi ed un crop top corto sul pancino, entrambi con una fantasia floreale sui toni del rosso passione su fondo beige che esalta il suo incarnato ambrato.

Si trova a Fasano, al mare, dove non ci sono limite e inibizioni, tanto che anche i cuori dei fan sono stati catturati da cotanta femminilità.

Che cosa ha detto Al Bano a riguardo? Sui social nulla ma sicuramente le avrà dato una bella tirata d’orecchie, suggerendole di pubblicare con maggiore responsabilità e intelligenza, visto il grande affetto che lui prova per lei fan da quando era in fasce.