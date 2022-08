La vacanza a Ibiza dei Ferragnez procede benissimo tra video divertenti e teneri momenti in famiglia. Ecco il contagioso balletto di Vittoria, che fa muovere tutti a tempo di musica

I Ferragnez stanno trascorrendo giorni incredibili tra Ibiza e Formentera, le due isole spagnole prese d’assalto dai VIP di tutto il mondo. Il loro arrivo in grande stile ha fatto molto clamore. Per il viaggio, infatti, la famiglia di Chiara Ferragni ha scelto un jet privato extra lusso; ma lo sfarzo non finisce qui, perché anche la villa in cui stanno attualmente alloggiando avrebbe davvero qualsiasi tipo di confort.

Ferragnez: in vacanza tra social e momenti divertenti in famiglia

Sia la famosissima influencer, sia suo marito Fedez, molto spesso postano video molto simpatici in compagnia dei due figli, che da quanto ci hanno fatto conoscere hanno due caratteri totalmente opposti. Leone è molto più posato, mentre la piccola Vittoria ne combina sempre una delle sue, suscitando le risate dei genitori.

La bambina è sempre molto sorridente, furbetta e davvero sveglia per la sua età! Il padre, infatti, non di rado immortale qualche marachella della figlia, che risulta essere sempre un contenuto divertente e apprezzato sui social, come l’imitazione da parte del rapper della oramai iconica acconciatura di Vittoria.

Il balletto di Vittoria contagia tutta la famiglia e diverte su TikTok

Uno degli ultimi video immortala la bimba mentre balla scatenatissima con la musica di sottofondo.

Il post divenuto virale su TikTok, come tanti altri momenti della vita quotidiana dei Ferragnez, non solo mette in luce il carattere frizzante e giocoso della piccola di casa, ma dà risalto anche al legame e all’affiatamento più unico che raro dei quattro. Fedez e la Ferragni sembrano sempre più innamorati e hanno una complicità invidiabile, almeno secondo quanto fanno trapelare dai loro profili social. Alla fine del video è tutta la famiglia a ballare con Vittoria, mentre ridono spensierati, con tanto di applauso collettivo finale. Immancabili i commenti da parte di molti utenti social, divertiti e, ormai, affezionati a questa particolarissima famiglia.