“Dea del mare”, Giorgia Rossi trasforma la vacanza in barca in un sogno proibito: che gambe! FOTO illegale

La conduttrice si trova a Palmarola per la sua vacanza estiva di cui ha condiviso molti scatti personali, se non li avete visti non sapete che cosa vi state perdendo!

Dopo Lampedusa e l’Isola dei Conigli stavolta la conduttrice di Dazn è sbarcata a Palmarola durante questo suo viaggio itinerante lungo le principali coste italiane per la sua estate alternativa.

La sua estate però è agli sgoccioli visto che dalla prossima settimana riprenderanno gli impegni ufficiali con lo sport e lei sarà costretta e disfare le valigie e riprendere le vesti di giornalista in tv tra interviste e trasferte sul campo di gioco.

Nel frattempo, in attesa di rimettere i piedi nello studio, Giorgia Rossi si sta godendo le ultime ore di sole e mare cristallino con scatti a dir poco illegali. Li avete visti?

Giorgia Rossi sfodera l’artiglieria pesante, è tutta un fuoco

Si trova in barca a largo di Palmarola e la vediamo distesa sul flyer ammorbidito dai tappetini di gomma bianchi. Braccia all’indietro per sorreggere la schiena e gambe distese in avanti che raccontano uno spettacolo sublime mai visto prima.

Sguardo ammiccante e sorriso beffardo di chi sa di piacere, e tanto, capelli semi raccolti, trucco appena accennato, canotta traforata blu scuro e una gonnellina leggera cortissima che si alza prepotentemente e lascia intravvedere il paradiso.

La gonna si alza e mostra il paradiso in terra. Fan senza parole per Giorgia

Come resistere a tale visione? Lei nella didascalia accanto al doppio scatto commenta: “Ondine. Ordine. Ondate #vacanze #sea #tramonto”, un modo irriverente per giocare anche con le parole oltre che con l’atteggiamento da diva.

Oltre 20mila like e centinaia di messaggi accorati per la bella conduttrice arrivati ad appena pochi minuti dalla condivisione social, che raccontano la tanta ammirazione che questi nutrono per lei.