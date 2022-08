Il Volo verso il tour all’estero, a sorpresa restano in 2. Il motivo

Il gruppo canoro ha comunicato ai fan una decisione al dir poco incredibile, stanno per dividersi e la scelta è già stata presa!

Molti fan erano preoccupati che i loro beniamini, i tenori Ignazio Boschetto, Piero Barone ed il baritono Gianluca Ginoble avessero interrotto bruscamente il loro tour estivo in Italia per iniziare le meritate vacanze, senza poterli più vedere quindi poi per moltissimo tempo.

Invece i ragazzi sono volati in Oriente, più precisamente a Tokyo, Osaka e Nagoya dove si esibiranno rispettivamente l’8, 10 e 12 agosto prossimo.

Nessuno stop estivo quindi ma un nuovo progetto che li vedrà impegnati ancora per un po’ prima davvero di potersi fermare. Eppure un particolare ha destato l’attenzione di molti affezionati dei tre cantanti, l’ultimo post pubblicato nasconde una seria preoccupazione.

Il Volo si è diviso? La FOTO non lascia dubbi

L’ultimo post pubblicato da Ginoble sul suo profilo Instagram ha mandato in confusine non pochi follower del trio. Si vedono infatti solo lui e Boschetto seduti al tavolo di un locale e la scritta come descrizione che conferma l’arrivo nella terra del Sol Levante, “Italians in Japan” e la geolocalizzazione a Kyoto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Ginoble (@gianginoble11)

Arriva spontanea però la domanda sul dove sia finito Barone, tanto che un fan anticipa la curiosità di molti e si azzarda a chiedere timidamente “Ma sono rimasti in due?”, seguito subito dopo da moltissime domande simile.

“Ma Piero in tutto questo?”, “Bellissimi, ma Piero?”, “Lindos!! Y Piero? Lo extrañamos mucho!!”, “Ma Barone dov’è?”.

Il Volo, svelato il mistero sull’assenza di Piero

Molti temevano che il trio si fosse ridotto ma nessun problema! Capiamo subito come stanno le cose.

Non sappiamo il motivo del perché il secondo tenore fosse assente nella foto pubblicata da Ginoble ma siamo certi che in Giappone siano arrivati in tre, come dimostrano le altre foto postate poco dopo che li vedono insieme all’interno del programma KBS mentre ridono e si fanno coccolare come tre divi internazionali.

Inoltre anche nel profilo Ig di Piero appaiono moltissime foto assieme ai compagni che non potrebbero mai esibirsi senza di lui per nessuna ragione al mondo. Attendiamo con ansia quindi la prossima esibizione a Tokyo tra due giorni, sarà sicuramente un successo garantito!