Anno tosto e pieno di insidie per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e certamente, la situazione politica non aiuta. Sarà un settembre di fuoco

Diversamente dagli scorsi anni e dalle altre edizioni di uno dei reality di Canale Cinque più seguiti dal pubblico, il GF VIP, questa volta sembrerebbero esserci davvero molti dubbi. Tanti dettagli ancora non sono stati né chiariti, né tantomeno pianificati, a causa della situazione politica contorta, che rischia di predominare sulla scena mediatica fino alla fine del prossimo settembre.

Rimandato l’inizio del GF VIP? Forse l’appuntamento sarà ad ottobre

La data della prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe slittare, quindi, facendo allungare il collo a tutti coloro che aspettano con ansia l’inizio del programma, che era previsto intorno al 12 o 19 del mese prossimo.

Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che le serate previste per settembre potrebbero addirittura essere annullate e lo show di Alfonso Signorini inizierebbe con tutta probabilità ad ottobre, una volta conclusa tutta la tornata elettorale. E infatti è proprio la questione politica che ha cambiato le carte in tavola anche nei palinsesti delle reti televisive.

Le prossime elezioni stanno mettendo in discussione i palinsesti delle reti, spazio per la politica in prima serata

La caduta del governo Draghi e le elezioni previste per il giorno 25 settembre, sicuramente hanno rovinato degli equilibri e hanno fatto cadere tutte le certezze esistenti. Per tutto il corso dell’estate e, ovviamente, durante tutto il prossimo mese, infatti, bisognerà aspettarsi una trasformazione radicale in fatto di prime serate e programmazioni TV, con un grande risalto per i programmi a sfondo politico.

Di sicuro iniziare una trasmissione ad ottobre potrebbe avere i suoi pro. Uno tra tanti il fatto di essere totalmente svincolata dalle elezioni e dai ritmi del campagne elettorali.

Anche la settima edizione del Grande Fratello Vip, non sarebbe minimamente intaccato o sovrastato dalla concorrenza data dai talk-show, sempre più preponderanti durante il periodo pre-votazione.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere conferme o maggiori dettagli sull’effettivo inizio del programma; sicuramente entro la fine di questa estate torrida usciranno indiscrezioni scottanti anche sulle partecipazioni e sui concorrenti ufficiali.