Rosa Perrotta, è davvero finita con Pietro Tartaglione? Le parole del figlio non mentono – VIDEO

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono davvero in crisi? Le parole del figlio maggiore Domenico Ethan non mentono: viene a galla tutto

Tra le troniste più amate delle passate edizioni di “Uomini e Donne” non si può non annoverare la meravigliosa Rosa Perrotta. La giovane, originaria di Salerno, ha partecipato al dating show durante l’annata 2016/17, abbandonando il programma mano nella mano con Pietro Tartaglione.

Nel corso di questi cinque anni, l’influencer e l’avvocato hanno allargato la famiglia tramite la nascita dei due figli, Domenico Ethan e Mario Achille. La Perrotta, pazza dei suoi gioielli, non manca di documentarne la crescita attraverso molteplici post e Instagram stories, che allietano quotidianamente i fan.

Nelle scorse settimane, tuttavia, sui social sono rifioriti i rumors a proposito di una presunta crisi tra la Perrotta e il compagno. Gli indizi scovati dagli utenti apparivano tutt’altro che infondati, ma nelle ultime ore è stato proprio il primogenito della coppia a far luce sulla controversa questione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: i precedenti della crisi

Prima della nascita di Mario Achille, l’ex tronista e il compagno avevano già attraversato un periodo di crisi. All’epoca, tra Rosa e Pietro sembrava essersi definitivamente rotto l’idillio che durava ormai da alcuni anni.

I dissapori tra i due, tuttavia, si risolsero inaspettatamente nel giro di breve tempo, al punto tale che la coppia, più affiatata che mai, decise di allargare ulteriormente la famiglia mediante l’arrivo del secondogenito.

Ciò nonostante, nel corso delle ultime settimane, la situazione pareva essere tornata proprio come alcuni mesi fa. Tartaglione, che compariva raramente nelle stories della compagna, si mostrava sempre più distante da quest’ultima. Le parole di Domenico Ethan, primo figlio della coppia, sono recentemente intervenute a fugare ogni dubbio.

Rosa Perrotta, il figlio smentisce la crisi con Pietro Tartaglione

In una delle recenti Instagram stories pubblicate da Rosa Perrotta, il figlio maggiore Domenico Ethan smentisce la crisi tra la mamma e il papà Pietro Tartaglione.

Nel video pubblicato dall’influencer si nota l’avvocato, in lontananza, intento a condurre una partita di beach volley. Il primogenito, che lo fissa innamorato, tenta di catturare la sua attenzione con una frase destinata a non passare inosservata.

“Papà io tifo Inter.

Non credo abbia sentito”

riporta la Perrotta nella didascalia, con l’intento di divertire i suoi molteplici fan. Come questo dolcissimo video dimostra chiaramente, tra Rosa e Pietro tutto sembrerebbe andare per il verso giusto. La coppia, affiatatissima, continua a far sognare migliaia di ammiratori.