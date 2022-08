Alessandra Celentano scatenata si sfoga davanti a tutti: fan allibiti, mai vista in queste condizioni – VIDEO

Alessandra Celentano oltre la scuola e la danza: ecco la maestra di “Amici” come non l’avete mai vista. Le immagini parlano da sole

Per tutti, da sempre, è il volto storico ma anche critico di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi che si prepara a tornare su canale 5 anche per la prossima stagione televisiva. I casting sono aperti e dunque vedremo nuovi volti dietri i banchi della scuola più famosa d’Italia.

Parliamo della maestra Alessandra Celentano nel cast dei professori di “Amici” ormai da tantissimi anni tanto da costituirne una vera colonna portante. Per la grande maggioranza degli allievi il rapporto con la nipote del Molleggiato non è mai facile. Un percorso ad ostacoli, soprattutto per i ballerini che non hanno una solida base di danza classica. È lei l’emblema del rigore, della disciplina e dello studio impegnato sopra qualsiasi cosa.

Tutti noi la vediamo rigida, morto rigorosa e severa, ma oltre la danza com’è la Celentano? Sul web ci sono alcune immagini che mostrano il suo vero lato.

Alessandra Celentano, esibizione fuori dai suoi canoni

Com’è nella vita Alessandra Celentano? In tanti sono curiosi di saperlo andando oltre il personaggio che si è creata nella scuola di “Amici”. Spesso lo hanno detto anche nella trasmissione di Maria De Filippi: la maestra Alessandra non è quella che tutti vediamo dietro la cattedra o in sala prove.

La Celentano è una donna molto ironica, che ama divertirsi e scherzare. Solo alcune settimane fa l’abbiamo vista scatenarsi in una serata con alcuni ex allievi come Albe e la fidanzata Serena Carella ed un’altra collega della scuola di canale 5, Veronica Peparini. Le due si sono lanciate in una esibizione di karaoke finita subito sui social.

C’è però un altro video che gira che mostra un altro lato della tenuta maestra. In quel modo proprio non l’abbiamo mai vista.

La maestra come non l’abbiamo mai vista: il VIDEO

Una Celentano inedita è quella che vediamo nel video che gira su TikTok girato alla fine di una delle puntate della scorsa edizione di “Amici”. La maestra è euforica dopo la vittoria di Michele nella sua categoria. E così non si contiene, sfoga tutta la sua soddisfazione poco fuori lo studio.

Inoltre, come si può notare, ha ceduto anche alla tentazione della sigaretta. Chi la riprende le dice: “Maestra Celentano palesemente euforica” e lei, di tutto punto, risponde intonando:

“All’alba vinceroooò”.

Insomma la gioia è davvero tanta così tanta da farla uscire dalle sue “linee”. I fan sono allibiti e davvero non ci credono. Così non l’hanno mai vista.