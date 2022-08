“L’ho scoperto tardi, non potevamo avere figli”, l’ex gieffina rivela i problemi e le pesanti preoccupazioni che ha vissuto con il marito.

Il programma Mediaset che manda in onda le dinamiche della casa più esclusiva d’Italia, Grande Fratello Vip, ha come conviventi i volti più noti del mondo dello spettacolo. La trasmissione ha alla guida Alfonso Signorini, confidente e punto di riferimento di ogni partecipante che vive nella villa di Canale Cinque.

Il format televiso attivo 24 ore su 24, mette a dura prova i concorrenti, i quali devono adeguarsi a una routine condivisa, ricercare un equilibrio di convivenza e avere la consapevolezza che nulla sarà più privato. Ogni battuta, parola o gesto è sul grande schermo, trasmesso negli appartamenti di tutti gli italiani.

I concorrenti non solo non hanno più né privacy né la libertà delle loro abitudini, bensì si trovano ad affrontare un’altra grande sfida, la più dura, la lontananza da coloro che amano.

L’ex concorrente del GF VIP Carmen Russo in un’intervista rilasciata alla trasmissione Verissimo, ha raccontato le gravi difficoltà che ha vissuto durante la permanenza all’interno della casa Mediaset lo scorso anno. Il distacco con la famiglia è stato per l’ex gieffina insostenibile; oggi ne spiega il perché.

“Non c’era più speranza ma alla fine ci è stata donata”: la nascita di Maria

Carmen Russo è nata a Genova nel 1959, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come ballerina e showgirl per poi affermarsi come attrice italiana. Dietro le quinte del programma Drive In incontra quello che sarà il suo fedele compagno di vita, il ballerino Enzo Paolo Turchi.

I due danzatori e celebri volti delle luci della ribalta, si sono sposati nel 1987 e da allora continuano a condividere l’amore professionale e intimo senza fermarsi mai. I coniugi Turchi, coppia emblematica del mondo dello spettacolo, hanno tuttavia spiazzato tutti con l’annuncio della gravidanza di Carmen.

L’ex gieffina ha coronato il suo amore con il marito quando aveva 53 anni, mettendo al mondo la prima figlia, Maria, nata il 13 febbraio 2013. L’età avanzata ha dato luogo a molte polemiche e sbigottimenti generali. La ballerina, oggi, rivela al pubblico social i problemi che hanno preceduto la gravidanza.

Le parole struggenti di Carmen Russo: “non riuscivamo ad avere figli, dopo 10 anni abbiamo stretto Maria”

L’inaspettata notizia della dolce attesa della showgirl genovese ha sconvolto tanto lei quanto i media. Oggi a distanza di quasi dieci anni Carmen racconta cosa significa essere mamma e le sfide che hanno preceduto e seguito la tanto voluta gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Affrontare il percorso da genitore in un’età più avanzata è rischioso e maggiormente duro; le energie sono di meno mentre quelle del piccolo venuto al mondo stanno appena sbocciando. Sebbene le premesse pongano la sfida genitoriale dei coniugi Turchi all’orizzonte di una ripida salita, mamma Carmen la pensa diversamente:

Maria è la nostra prova che la felicità esiste, la fede non arriva dall’alto ma da dentro. Nostra figlia potrà avere dei genitori più grandi ma mai meno stanchi di amarla giorno dopo giorno.

Il post condiviso tra le pagine social, contiene e stringe tutto il bene che mamma Carmen nutre verso sua figlia Maria. I coniugi Turchi nonostante le difficoltà di non riuscire ad avere figli non si sono mai sentiti sconfitti, con pazienza e amore hanno aspettato.