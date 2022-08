Jasmine Carrisi cambia look ancora una volta, il VIDEO è ipnotico. Tutto da guardare e riguardare

La figlia di Al Bano è una giovane donna nel pieno del suo sviluppo come professionista e artista a tutto tondo. Serviva anche un restyling completo ai capelli.

In questi due anni ha avuto un exploit tale che forse neppure mamma Loredana e papà Al Bano si aspettavano. Parliamo di Jasmine Carrisi, la loro meravigliosa figlia 21enne che ha debuttato con il cantante nelle vesti di giudice a “The Voice Senior” l’anno scorso e poi non si è più attestata nel suo percorso di crescita.

La ragazza è una brillante artista molto apprezzata dai discografici per la sua voce timbrica e accesa, molto non convenzionale. Da pochi giorni è uscito anche il suo ultimo singolo realizzato in collaborazione proprio con il papà e Clementino conosciuto tra le fila del programma Rai. Si tratta del brano ‘Nessuno mai’, reinterpretazione di un grande classico reso celebre da Mina nel 1959.

In vista quindi dei prossimi appuntamenti autunnali, Jasmine ha deciso anche di cambiare look e rinfrescare il suo, ormai collaudato e super visto.

Jasmine Carrisi irriconoscibile, che ha fatto ai capelli?

La vediamo spesso sui social intenta a cambiare i suoi lineamenti con trucchi scenografici e acconciature bizzarre, ora però la figlia del cantante di Cellino San Marco ha dato un vero taglio di stile a quello che da tempo le donava un’aria da brava ragazza.

Si è affidata all’hair stylist delle dive, colui che ha sistemato i capelli anche a Clizia Incorvaia e Micol Olivieri, e che qualche giorno fa ha avuto anche l’onore di dare una nuova vita alla chioma di Jasmine. Avete visto il video postato dalla giovane? Che cambiamento!

Nuovo taglio di capelli per la figlia di Al Bano, “Pazzesca”

Lui si chiama Marco Pisani ed è il mago delle extension con effetto naturale. Le ha applicate anche a Jasmine che su Instagram si è mostrata con i capelli ancora più voluminosi del solito, rinfoltiti dalla radice e ora lunghissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine carrisi (@jasminecarrisi)

Sono anche stati leggermente scuriti rispetto il suo solito, per un risultato finale davvero superlativo.

Jasmine nel breve video balla di fronte la fotocamera del cellulare mostrando come una vera star la sua nuova acconciatura estrema che la fa apparire ancora di più una giovane donna all’apice del successo.

In poche ore dalla pubblicazione migliaia di commenti arrivati da parte dei suoi follower e quasi 3mila like di approvazione massima per la nuova scelta stilistica.