Albano Carrisi costretto ad allontanarsi da Romina. Il cantante non ci sta e reagisce in modo assurdo!

Albano Carrisi costretto ad allontanarsi da Romina Power? La risposta del cantante sull’argomento non ha ammesso repliche: i dettagli

Il pubblico italiano si è profondamente affezionato alla coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power, nonostante i due, ormai da oltre vent’anni, abbiano rotto il sodalizio sentimentale che li vedeva uniti. L’ammirazione da parte dei fan, in tutto questo tempo, sembra non aver fatto altro che rafforzarsi.

Il loro legame, d’altro canto, è sempre parso indissolubile e impossibile da mettere in crisi. Dopo la nascita di ben quattro figli, la statunitense e il pugliese sembravano destinati a rimanere insieme per tutta la vita.

Purtroppo – cosa che ha procurato grande dolore nel pubblico -, il loro matrimonio ebbe fine pochi anni dopo la scomparsa della primogenita Ylenia a New Orleans. Eppure, a dispetto di quel che si è sempre creduto, l’unione tra Albano e Romina dovette attraversare molteplici difficoltà fin dall’inizio.

Albano e Romina: un amore nato sul set del film “Nel sole”

Galeotto fu il set del film “Nel sole” (1967), in cui avvenne il primo incontro tra Albano Carrisi e Romina Power. Tra i due il colpo di fulmine fu letteralmente folgorante; nel giro di tre anni, il pugliese e la statunitense si sposarono e misero in piedi una splendida famiglia.

Tuttavia – aspetto su cui i giornali non mancarono di speculare – la relazione tra i due non era vista di buon occhio dai genitori della Power, Tyrone Power e Linda Christian.

Carrisi e la moglie, in occasione di un’intervista rilasciata alla trasmissione spagnola “Angel Casas Show” nel 1985, si ritrovarono a parlare proprio dell’avversione che i genitori della Power, in principio, nutrirono verso Albano. Le parole del cantautore, all’epoca, non mancarono di lasciare tutti di sasso.

Albano costretto ad allontanarsi da Romina: le dichiarazioni sconvolgenti del cantante di Cellino

Ai microfoni di “Angel Casas Show”, nel 1985, Albano Carrisi si ritrovò a parlare proprio del rapporto burrascoso con i suoceri, Tyrone Power e Linda Christian. Quest’ultimi, come svelato dal pugliese, non approvavano minimamente la relazione della figlia con l’artista di Cellino.

“MI PROIBIRONO DI VEDERLA. MA DATO CHE A ME LE PROIBIZIONI NON SONO MAI PIACIUTE, CERCAVO SEMPRE UN MODO PER andare DA LEI”

aveva ammesso Carrisi, che all’epoca affrontò l’argomento con il suo immancabile sorriso. Qualunque fossero stati gli attriti con i suoceri, è probabile che, già nel 1985, i rapporti tra quest’ultimi e Albano fossero già più che distesi.