Carlotta Mantovan torna a sorridere, il merito è di una persona speciale: notizia meravigliosa

La ex Miss Italia dopo quattro anni dalla morte del suo grande amore sembra aver trovato nuovamente il sorriso ed il merito è tutto suo.

Sono ormai passati 4 anni da quel fatidico 26 marzo 2018 in cui Fabrizio Frizzi ci lasciava per colpa di un’emorragia cerebrale fulminante che lo ha strappato alla sua Carlotta Mantovan e la figlia Stella.

I due si erano conosciuti nel 2002 durante il concorso di “Miss Italia”, lei appena 20enne mentre lui, conduttore già amatissimo, aveva circa 25 anni in più (di lei).

Un secondo posto in finale ma anche la vincita più ambita di tutte, ovvero l’amore di Fabrizio che ne era rimasto folgorato immediatamente, fino al matrimonio e la nascita della figlia nel 2013.

Carlotta ritrova il sorriso, dopo tanti anni bui ce l’ha fatta

Dopo la morte di Frizzi, la giovane mamma Mantovan ha condotto la rubrica “Tutta salute” con Michele Mirabella, e “Portobello” con l’amica Clerici, lasciando poco dopo anche la conduzione del telegiornale su SKyTg24 per darsi alla vita privata lontano dallo showbiz nazionale.

Carlotta si può dire che si sia data alla macchia per un lungo periodo, lontano dai riflettori per il bene della figlia che voleva preservare da possibili scandali o gossip non veri sul suo conto.

Carlotta Mantovan, la nuova vita in Francia con LEI

In 4 anni ha rilasciato pochissime interviste e non ha mai spiegato cosa realmente faccia da quando ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Francia.

Sappiamo che si è trasferita nel Sud della Francia con la figlia, anche se non sappiamo bene dove visto che nelle foto che pubblica manca sempre la geolocalizzazione.

Le foto però la mostrano accanto ai suoi cavalli, che addestra e alleva come fossero dei figli.

Gli scatti postati dalla giornalista recentemente la raccontano felice e spensierata dentro il maneggio accanto a questi animali possenti che ha fatto conoscere anche alla figlia che oggi è il suo unico amore grande, la forza che l’ha fatta andare avanti anche quando le cose sembravano crollarle addosso.