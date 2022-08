Chanel Totti scompare dai social. Ilary sa tutto, la decisione era inevitabile

Chanel Totti scompare dai social in maniera inaspettata: vi sveliamo cosa starebbe succedendo alla figlia di Ilary e Francesco

Non accenna a spegnersi la fiamma che rende ancora appetitose e accattivanti le notizie riguardanti la coppia più discussa del momento. I dubbi su Ilary e Francesco continuano a proliferare, nonostante i due ex coniugi stiano tentando di mantenere un “profilo basso”.

Di certo, le immagini che immortalano Totti nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi parlano chiaro. Tra il “pupone” e la conduttrice de “L’isola dei Famosi” non ci sarebbe alcuna riconciliazione in vista.

La domanda che la stragrande maggioranza dei fan si sta ponendo, tuttavia, è come stiano reagendo alla separazione i figli maggiori della coppia, Cristian e Chanel. Proprio quest’ultima, negli scorsi giorni, si è resa protagonista di un gesto a tratti incomprensibile agli occhi dei più. Cosa sta succedendo nella sua vita?

Ilary Blasi e Francesco Totti: la reazione dei figli di fronte alla separazione

Cristian e Chanel Totti, nelle ultime settimane, hanno tenuto due atteggiamenti diametralmente opposti in relazione al divorzio dei genitori.

Il primogenito di Ilary e Francesco è da sempre poco avvezzo alle pubblicazioni social, motivo per cui è particolarmente difficile scovare notizie concernenti la sua vita. Differente è il caso della secondogenita Chanel, molto attiva specialmente attraverso la piattaforma di TikTok.

Tuttavia, proprio scorrendo il suo account ufficiale, ci si accorge che la 15enne non posta più clip da oltre una settimana. Un fatto sicuramente insolito per quel che riguarda la giovane Totti, che è solita condividere post con cadenza regolare, se non addirittura quotidiana.

Cosa potrebbe essere accaduto a Chanel durante questi ultimi giorni? La spiegazione, a nostro avviso, sarebbe più semplice del previsto e vedrebbe coinvolta proprio la sua famosa mamma.

Chanel Totti scompare dai social: il motivo vedrebbe coinvolta la mamma Ilary Blasi

La spiegazione che potrebbe celarsi dietro alla “scomparsa” di Chanel Totti dai radar sembra essere più semplice del previsto. Come le immagini pubblicate da svariate testate non mancano di testimoniare, la famiglia Blasi-Totti starebbe trascorrendo dei momenti davvero particolari.

Ilary Blasi, infatti, si troverebbe a Sabaudia con Chanel e Isabel, intenta a godersi delle rilassanti giornate di mare lontana da occhi indiscreti. La vicinanza delle due figlie, specialmente in questo periodo, si starebbe rivelando indispensabile.

Non è da escludere, dunque, che Chanel abbia volutamente messo da parte i social per tenere compagnia alla mamma, ancora provata dalla recente separazione.

I followers di TikTok, se la nostra ipotesi fosse vera, non avrebbero nulla da temere: Chanel tornerà presto a deliziarli con i suoi travolgenti post, non appena mamma Ilary deciderà di far ritorno dalle vacanze a Sabaudia.