Chiara Ferragni e Fedez di nuovo nella bufera: il lusso che solo in pochi possono permettersi

I Ferragnez sono nuovamente stati attaccati dai follower per una nuova spesa eccessiva messa in bella vista dalla famiglia ora in vacanza.

Se ti chiami Chiara Ferragni e Fedez il problema soldi è decisamente molto poco relativo, anzi le recenti spese folli che la famiglia ha mostrato sui social fanno ben pensare che stiano festeggiando alla grande dopo la recente guarigione del rapper dal tumore al pancreas.

La famiglia milanese infatti è spessissimo in viaggio e non si tira indietro dal concedersi nessun lusso ogniqualvolta lo desideri. Chiara subito dopo la Grecia è volata letteralmente con il suo jet privato a Ibiza con il marito ed i figli Leone e Vittoria per trascorrere tutto il mese di agosto in una mega villa con piscina private e campo da bowling.

Ovviamente stanno documentando tutto con video e scatti pazzeschi della villa che è immersa in un giardino dal sapore mediterraneo, con cespugli erbosi, erbe aromatiche ed una grande quercia intrecciata all’ingresso. Tanti cortili interni con divani bianchi e tavolini di mattonelle black&white, sdraio e amache per un relax completo a 360°.

Ferragnez, non solo Ibiza. A Formentera per mangiare nel locale più in

Non stanno però trascorrendo tutte le loro giornate solo all’interno della maxi villa bianca da mille e una notte ma si stanno spostando anche nei locali più in voga dell’arcipelago per feste private e assaporare l’autentica cucina tradizionale.

Hanno fatto scalo qualche giorno fa in uno dei ristoranti più alla moda di Formentera, dove erano già stati nel 2019 solo con Leone, quindi d’obbligo la foto di rito ora anche con l’ultima arrivata Vittoria come una grande e felice famigliola in vacanza.

Peccato che il locale scelto, l’Es Molì de Sal, sia uno dei più costosi dell’Isola. Ecco che cosa hanno mangiato che ha fatto arrabbiare non pochi follower.

Es Molí de Sal, quanto costa pranzare nel locale dei vip?

Il menù è molto variegato, e ce n’è per tutte le tasche (o quasi). Tra gli antipati immancabile il carpaccio di gamberi (38 euro), le ostriche giganti (60 euro) fino ad arrivare al caviale (250 euro per 50 grammi complessivi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Un piatto forte del Es Malì de Sal è però la paella che viene proposta alla carta in 8 suggestive versioni, tutte da provare: la versione valenciana classica, quella col nero di seppia, con i gamberi, con l’astice, l’aragosta con l’astice, oppure con polpo, vongole e acciughe.

Qui i prezzi sono decisamente molto diversi e si va dai 46 euro per la classica ai 110 euro per quella con l’aragosta.

Nella foto scattata da Chiara però si nota una grandissima paella di aragosta e gamberi servita su un piatto da portata per 4 persone, quindi ben oltre i 450 euro per un pranzo al mare. Le critiche ovviamente a margine del post non sono mancate, forse non hanno un po’ esagerato?