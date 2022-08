“Impossibile farne a meno” Eurospin lancia il must dell’estate: e si può anche scegliere

È il momento di fare le scorte: Eurospin e la sua convenienza chiamano a raccolta: non è estate senza di lui

L’estate è certamente la stagione amata da tutti. Il momento delle belle giornate, delle ferie, il mare, le serate con gli amici e tanti momenti, anche a tavola, che sono iconici. E così anche le grandi catene di supermercati si pongono vicino ai consumatori con proposte indicate in questi periodi.

Impossibile negare che ci sono dei veri must have del periodo e spesso grazie alle offerte vanno davvero a ruba. Lo sa bene Eurospin, la catena di discount tra le più amate dagli italiani per saper conciliare convenienza e ottimi prodotti, non solo quelli alimentari ma anche per la cura della persona, il fai da te, la casa. Con la “spesa intelligente” c’è sempre qualcosa da mettere nel carrello.

Eurospin: “Che estate è senza…”

Siamo nel pieno dell’estate ed ecco che c’è un alimento che è l’emblema di questa stagione: il gelato. Eurospin lo sa bene e per questo ha dedicato uno spazio solo a questo sfizio ma non solo. Il gelato, infatti, rappresenta comunque un alimento nutriente che oltre che come fine pasto può comporre una dolce merenda.

“Che estate è senza i gelati #dolciando?! 🙃 – scrive Eurospin suoi social ricordando a tutti che – Fino al 14 agosto è Speciale Gelati! 🍨❤️”. Un buon motivo per fare scorta dei gusti preferiti da tenere in casa pronti ad essere mangiati. “Qual è il tuo preferito? Scoprili tutti quelli in promozione” dice ancora lo staff del brand.

I gusti e le specialità di gelati proposti da Eurospin sono davvero tanti e tutti buonissimi. Nel volantino in corso ci sono due pagine dedicate solo a loro.

Eurospin, tutti i gelati in offerta

Gelati al vaschetta, torte e anche gelati singoli già confezionati, come quelli del bar. Ognuno può scegliere quello che preferisce, fare scorta e portarli a casa. Il volantino Eurospin è davvero ricco. Dai 12 mini coni ai sorbetti alla frutta, dai gelati a biscotto alla vaschetta da un chilo, alla torta fino al tronchetto.

Ogni gusto e preferenza può essere accontentato con la grande proposta del discount ed i clienti affezionati lo dimostrano con i tanti commenti arrivati sotto al post:

“La vaschetta ai tre cioccolati, meravigliosa 😋😋”

C’è però anche una piccola richiesta da alcuni clienti che certamente il supermercato prenderà in considerazione: “Fate anche quello proteico per favore 🔝”.