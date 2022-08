Fabrizio Frizzi, la confidenza intima e rara sulla sua vita: “Incontrare loro mi ha aiutato”

Fabrizio Frizzi parla di sé e della sua famiglia: il messaggio è così vero e sentito che scioglie il cuore dei fan. Commenti a pioggia

Fabrizio Frizzi è stato certamente uno dei volti televisivi più amati del nostro Paese. Un uomo dolce, sensibile, amorevole e con il sorriso sempre sul volto. Quando c’era lui in tv lo share era assicurato. Ecco perché la notizia della sua morte ha lasciato tutti di stucco.

Il malore improvviso durante le registrazioni de “L’Eredità”, la corsa in ospedale, giorni difficili ma poi il peggio sembrava essere passato tanto che Fabrizio era tornato pure al suo lavoro anche se era stato proprio lui ad ammettere che la sua battaglia non era ancora terminata. Poi d’improvviso le cose sono precipitate e quattro anni fa ci ha lasciato per sempre.

Fabrizio Frizzi, il suo ricordo eterno

Frizzi ha lasciato un grande vuoto nei suoi cari, in primis per la moglie Carlotta Mantovan che da allora si è ritirata dal mondo dello spettacolo vivendo il suo dolore nel privato e concentrando tutte le sue energie sulla figlia Stella, il grande regalo che il conduttore le ha fatto.

E poi ci sono gli amici e colleghi che in Rai, ma non solo, non perdono occasione per ricordare il grande conduttore e le sue mille avventure sul piccolo schermo. Infine il suo pubblico, i fan, che di Fabrizio vogliono ricordare ogni momento e riviverlo come se lui fosse ancora qui. Proprio per questo sono nata tantissime fan page in suo onore.

Tra le più attive c’è persemprefrizzi che su Instagram con cadenza costante rilancia scatti o momenti iconici in tv. Negli ultimi giorni un video che ha commosso davvero il pubblico social. Per tutti i fan la confidenza più intima.

Il conduttore e la normalità: parole che vanno al cuore. VIDEO

Fabrizio Frizzi si racconta a Tv 2000 e parla della sua vita, della sua quotidianità spiegando incontrando le persone meno fortunate gli ha permesso di capire quanto sia importante ma anche unica la normalità:

“Incontrare loro mi ha aiutato a dare più peso a tutto, compresa la normalità”

Un discorso semplice ma vero, sentito, realta nel quale il pubblico si è riscontrato in tutto e per tutto. Accadeva sempre quando lui si raccontava e oggi avviene ancora a distanza di anni. Tra i tanti commenti per cicordarlo: “Un grande uomo buono generoso semplice eccezionale quanto ci manchi❤❤❤❤❤❤❤❤❤”.