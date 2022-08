Gianni Sperti beccato in un locale con LUI, nessuno se lo aspettava: la FOTO sta spopolando sul web

Gianni Sperti beccato in un noto locale in compagnia di qualcuno di inaspettato: la foto apparsa sui social toglie il fiato

In questi anni trascorsi nello studio di “Uomini e Donne”, anche gli opinionisti hanno avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale Cinque. Gianni Sperti, in particolare, è riuscito a racimolare un seguito social di oltre 1 milione di followers.

Con tronisti e corteggiatori che partecipano al noto dating show, l’ex ballerino non ha mancato di creare rapporti autentici che proseguono anche a telecamere spente.

Tuttavia, non sempre le cose vanno per il verso giusto quando si tratta dello “spietato” opinionista. Sperti, come è noto, non si fa problemi a condannare apertamente l’operato di alcuni partecipanti, verso i quali mostra di non nutrire affatto simpatia. Proprio per questo motivo, la foto apparsa di recente sui social ha fatto storcere il naso a molte persone.

Gianni Sperti, la carriera e l’approdo a “Uomini e Donne”

Prima ancora di diventare opinionista del dating show di Canale Cinque, Gianni Sperti è stato un formidabile e talentuoso ballerino. Il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset, a questo proposito, ha avuto modo di apprezzare il 49enne all’interno di diverse trasmissioni.

Sperti, infatti, è stato membro del corpo di ballo di “Amici” e di “Buona Domenica”, dove ha dimostrato le sue doti da indiscusso professionista. Negli anni, pur essendo parzialmente svanita la passione per la danza, quella per le scene televisive non è mai venuta meno.

Proprio per tale motivo, l’ex ballerino è approdato nello studio di “Uomini e Donne”, dove con i suoi commenti taglienti non ha mancato di catturarsi l’antipatia di parecchi. Eppure, spesso e volentieri, le circostanze cambiano repentinamente quando c’è di mezzo Sperti, come dimostra l’ultimo scatto da lui condiviso tramite le stories.

Gianni Sperti beccato a Forte dei Marmi con Alessandro Basciano: la FOTO

L’ex ballerino non ha mai fatto mistero di essere un gran sostenitore di Matteo Ranieri. All’epoca della rottura dell’ex tronista con Sophie Codegoni e del suo ritorno a “Uomini e Donne”, Sperti non aveva mancato di dichiarare pubblicamente il proprio supporto al genovese. Alla luce di ciò, la foto divenuta virale sui social non poteva non sorprendere parecchi fan.

Si tratta di uno scatto che ritrae Sperti in compagnia di Alessandro Basciano, attuale fidanzato di Sophie, presso un noto locale di Forte dei Marmi.

A quanto sembra, anche l’ex ballerino è in grado di mettersi in discussione e di ritrattare quanto precedentemente sostenuto. Non a caso, l’Instagram story immediatamente successiva raffigura Sperti al fianco di Sophie, segno che tra i due, oramai, l’attrito è definitivamente superato.