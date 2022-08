Ilary e Totti di nuovo vicini, il motivo è sorprendente. “Stanno provando a…”: sconcertante

La rottura tra Totti e la Blasi sta catturando l’attenzione di tutti i giornali nazionali. A “Estate in Diretta” è tornato a parlare Alex Nuccetelli che ha svelato altri retroscena sulla ex coppia.

Non è un eufemismo il fatto che a Roma molti stiano vivendo una sorta di lutto nazionale dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un trauma per molti che speravano in una loro possibile risoluzione sentimentale dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli adorati.

Eppure il Pupone si mostra sempre più di frequente con la sua Noemi Bocchi e le voci della loro rottura definitiva soprasseggono i titoli dei principali quotidiani nazionali.

Visto l’argomento spinoso, è tornato a parlare alla stampa l’amico intimo della coppia, il pr ex marito della Masetti, tale Alex Nuccetelli, che intervistato a “Estate in Diretta” ha risposto a diverse domande in merito alla questione.

Ritorno di fiamma tra Ilary e Francesco? Parla Alex

Il pr ha confessato che non se la stanno passando troppo bene, è un momento difficile reso ancora più logorante dalla stampa che non passa giorno dal pedinarli e dallo scrivere spesso cattiverie sul loro conto.

Se è vero che ha portato i bambini a casa di Noemi, gli chiedono. “No, escludo categoricamente, non li ha mai portati da Noemi. Non li ha mai messi in mezzo, Francesco è una persona molto attenta a queste cose fidatevi”.

Come stanno le cose tra di loro, ci potrebbe essere un riavvicinamento?

Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, ma non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto.

Spiega Alex zittendo tutti in studio. Spiega anche che l’equilibrio va mantenuto in questo contesto ed è stato sempre anche lo scopo di Francesco. “Sulle motivazioni della separazione, la colpa è sempre nel mezzo. La verità è sempre al 50%”.

Una domanda su tutte però fa sperare alla fine che le cose si possano sistemare con il tempo. Gli viene chiesto se è positivo sull’ipotesi di un ritorno di fiamma della coppia giallo rossa:

“Questo non lo posso escludere”, un amore così grande fatica a scomparire da un giorno all’altro. I fan possono quindi tornare a sperare?