Letizia di Spagna affronta quella reale: da sempre nemiche, la faida scoppia nell’epilogo più impensabile

Letizia di Spagna è al centro del mirino con un retroscena clamoroso che coinvolge una sua acerrima nemica: si tratta di un membro della famiglia reale spagnola.

Adorata per i suoi modi di fare sempre impeccabili, dietro alla sua immagine raffinata Letizia di Spagna cela un carattere forte. Ex giornalista, prossima ai 50 anni – li compirà il 15 settembre – è legata da 18 anni al Re di Spagna Felipe, indossando la corona di Regina Consorte.

Anno dopo anno si è distinta con i suoi look, affermandosi come icona di stile: i suoi outfit sono adorati in tutto il mondo, tanto da essere una fonte d’ispirazione a livello globale. Quello che conquista è la capacità della Ortiz di unire eleganza e glamour: ogni sua apparizione catalizza l’attenzione di tutte le fashion addicted.

Questa volta tuttavia è finita sotto l’occhio dei riflettori per un altro retroscena molto più spinoso.

Letizia di Spagna: protagonista di una faida reale, accade l’inaspettato

Letizia di Spagna è finita al centro delle pagine del gossip in quanto ha affrontato la sua storica nemica.

Si tratta non solo di una reale, ma anche di una parente molto stretta: non è altro che la mamma di Felipe, Sofia di Spagna, un tempo sul trono. Preso il suo posto, il rapporto tra nuora e suocera è da sempre molto difficile: la madre del marito della Ortiz non l’avrebbe mai vista di buon occhio.

Tra le caratteristiche poco apprezzate di Letizia ci sarebbe anche il fatto che è stata in passato sposata con Alonso Guerrero Pérez, scrittore con cui è stata legata solo per un anno.

Letizia di Spagna affronta la suocera: accade l’impensabile

Sofia di Spagna e Letizia a Ortiz a tu per tu, in luogo in cui un tempo hanno litigato. Tutto è accaduto nelle scorse ore: se 4 anni fa, intorno alla Pasqua, a Palma di Maiorca si sono scontrate, nello stesso esatto punto hanno avuto un faccia a faccia.

letizia di spagna e la suocera si sono mostrate a braccetto stupendo tutti

Questa volta le cose sono andate meglio: a Palma per un ricevimento reale si sono mostrate complici al fianco delle figlie di Letizia e Felipe, Leonor e Sofia. Elegantissime, questa volta niente litigi o malumori. Forse le due hanno trovato un nuovo equilibrio, portando a una fase di distensione nel loro rapporto.