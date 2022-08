Miriana Trevisan, lo stacco di coscia è impressionante | “Sbattuta al muro”: fan scatenati di fronte alle FOTO

Miriana Trevisan, nuova compilation di scatti destinata a paralizzare il popolo del web: lo stacco di coscia della 50enne è sublime

Da “Non è la Rai” al “Grande Fratello Vip 6”, passando per “La Corrida” e “La ruota della fortuna”: la carriera di Miriana Trevisan è stata senz’altro variegata e ricca di momenti indimenticabili.

La classe 1972, originaria di Napoli, nei suoi oltre trent’anni di televisione si è inoltre ritagliata un ruolo di primo piano per quel che concerne la cronaca rosa.

La relazione con l’ex marito Pago – dal quale ha divorziato ufficialmente nel 2013 – ha conosciuto periodi di alti e bassi. Dopo essersi sposati nel 2003, marito e moglie decisero di separarsi nel giro di due anni, per poi tornare insieme e coronare la rinnovata complicità attraverso la nascita del figlio Nicola.

Miriana Trevisan e Pago: un amore impossibile da cancellare

Nonostante non siano più marito e moglie, Miriana Trevisan e Pago sono molto presenti l’uno nella vita dell’altra. Non solo per il bene di Nicola, al quale cercano di trasmettere tutto l’amore e il sostegno necessario, ma per la salvaguardia del loro stesso rapporto.

I due, in svariate occasioni, hanno infatti ammesso di sentirsi spesso e di considerare fondamentale il parere dell’altro nell’ambito di qualunque decisione. Un amore che, a distanza di dieci anni dalla rottura, pare essersi trasformato in una bellissima amicizia.

Attualmente, non si sa con esattezza se la showgirl abbia o meno un uomo al suo fianco. Quel che è certo è che, a giudicare dalle immagini che appaiono quotidianamente attraverso il suo account ufficiale, il tempo da dedicare ai fan non sembra mai mancare alla splendida ex gieffina.

Miriana Trevisan lascia tutti a bocca aperta: le FOTO hanno seminato il panico sul web

Una compilation memorabile, quella che Miriana Trevisan ha pubblicato poche ore fa mediante Instagram. L’ex gieffina, con un mini abito e un tacco a spillo sensualissimo, ha messo in evidenza uno stacco di coscia davvero sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

“ci sono parole che SBATTONO L’ANIMA AL MURO, CHE LA PORTANO ALTROVE, MENTRE IL CORPO, LUI, RESTA IMMOBILE AD ASCOLTARE”

ha scritto la Trevisan nella didascalia della fotogallery, che ha già raccolto una quantità impressionante di likes. Gli apprezzamenti, come di consueto, stanno letteralmente intasando il feed di Instagram: “la donna più bella del mondo“, “ho finito gli aggettivi per te“.