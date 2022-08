Stefano De Martino, sparito dai radar: l’assenza dai social fa salire la preoccupazione. Cosa sta succedendo

Stefano De Martino è sparito. Nessuna pubblicazione sui social e nessuna presenza agli impegni ufficiali: cosa sta succedendo, sale l’ansia per il conduttore.

Sono giorni e giorni che di Stefano De Martino non si hanno più notizie. Sempre presente sui social, è completamente sparito online, ma anche offline. Invitato a presenziare alla premiazione “The Alessandro Nomellini awards 2022″(organizzata a Forte dei Marmi) ha dato forfeit, facendo salire l’ansia nei fan.

Solo poche settimane fa era onnipresente sui social dove ha condiviso scatti sulla nuova fase del suo amore con Belen. Inoltre a catalizzare l’attenzione la presunta gelosia della showgirl argentina per il rapporto tra il compagno e l’amica e conduttrice Andrea Delogu.

Stefano De Martino, sparito dai social: cosa succede

Sono ore di preoccupazione per il noto ballerino e conduttore, in questa estate al centro del gossip per il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Genitori di Santiago, i due hanno divorziato solo lo scorso anno, prendendo strade diverse: tuttavia il richiamo del loro amore ha fatto sì che tornassero insieme più forti di prima.

Ufficializzato questo nuovo capitolo della loro storia, sono partiti con il figlio e Luna Marie – la figlia che nel mentre Belen ha avuto da Antonino Spinalbese – per una vacanza presso l’Isola di Albarella. Se sono apparsi sui social spensierati – tra baci passionali e carezze – poi lo showman è sparito.

Stefano De Martino: grande assenza. Il motivo

Nessuna traccia di De Martino. Il noto ballerino e conduttore, diventato famoso a seguito della sua partecipazione ad “Amici” non si è più mostrato al pubblico in quanto sta affrontando una pesante criticità.

In queste ore è emerso come sia positivo al Covid e pertanto come abbia dovuto ritirarsi nella sua abitazione, cancellando gli impegni ufficiali.

Proprio come era successo tempo fa alla sua Belen (sparita dai radar in quanto aveva contratto il virus) questa volta tocca al conduttore farsi la quarantena, affrontando i sintomi del Coronavirus.

Impegni tutti sfumati, si sta rimettendo in sesto per poi tornare alla normalità ormai condivisa nuovamente con la Rodriguez, per la gioia dei fan della coppia.