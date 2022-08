“Tra loro è finita “La Regina Elisabetta e la mossa che fa tremare INGHILTERRA

Mossa sconvolgente da parte della Regina Elisabetta. Tutto è finito, Palazzo trema: retroscena da brivido, nessuno se lo aspettava.

Quando ci sono di mezzo le decisioni della Regina Elisabetta, Palazzo è sempre in tilt. Sovrana più longeva della storia, nei suoi 70 anni di trono si è distinta per il suo temperamento forte che le ha permesso di affrontare innumerevoli sfide ed eventi drammatici.

Solo negli ultimi due anni ha perso il marito, fatto i conti con lo scandalo giudiziario del figlio Andrea, affrontato il Covid e problematiche di salute nonché digerito l’addio di Harry e Meghan da Londra.

Sono proprio i Sussex a essere coinvolti nell’ultima mossa della Sovrana: accade l’inaspettato.

Royal Family: tutto finito, accade l’impensabile

Tra Harry, Meghan e la Royal Family le cose sono sempre più difficili: dopo un’apparente distensione dei rapporti – durata un paio di settimane – le cose sono di nuovo degenerate.

I Sussex parlerebbero a stento ai parenti. Se le tensioni sarebbero con tutti, in particolare sembrano molti forti tra Harry e il fratello maggiore William – con cui un tempo andava molto d’accordo – ormai in rotta: il silenzio farebbe da filo conduttore da mesi tra i due.

Tuttavia sembra che anche la Regina sia davvero stufa dei continui colpi di scena dei Duchi – ribattezzati ribelli – tanto che non ha neanche fatto gli auguri alla Markle sui social in occasione del suo 41esimo compleanno, festeggiato lo scorso 4 agosto.

Regina Elisabetta: mossa sconvolgente

Passato il compleanno, la Markle al fianco di Harry sarebbe in pista per organizzare il battesimo di Lilibet Diana, secondogenita della coppia nata lo scorso luglio 2021.

Malgrado siano passati molti mesi dalla sua nascita, la piccola non è ancora stata battezzata. Sembra che i Sussex stiano organizzando la cerimonia in chiesa, desiderando che sia Michael Curry, il prete che li ha sposati nel 2018, a tenerla. Tuttavia questo battesimo non potrà avvenire presso la Cappella San Giorgio – all’interno del Castello di Windsor – come era accaduto nel 2019 per Archie, anno in cui i Duchi non avevano ancora detto addio agli obblighi di corte.

La Regina sembra aver deciso di non prendere parte alla cerimonia, come tutti gli altri membri della Royal Family.

la royal family non sarà presente al battesimo di Lillibet Diana

L’unica parente che potrebbe volare in California per partecipare all’evento, secondo alcune voci, potrebbe essere la cugina di Harry – Eugenia di York – la sola con cui è ancora in buoni rapporti.