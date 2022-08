Ylenia Carrisi, spunta la FOTO felice e spensierata: è insieme a.. da non crederci!

Ylenia Carrisi e lo scatto che sta facendo il giro del web: ecco con chi si trova e dove. Si tratta di una svolta? Tutte le info

Ylenia Carrisi, lo sappiamo tutti, è la secondogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power, scomparsa misteriosamente nel 1994 a New Orleans. Da allora di lei più nessuna traccia ed un dramma che ha dilaniato i due genitori. È a partire da questo tragico episodio che i due artisti hanno iniziato a vivere le prime tensioni portando il rapporto a non poter essere più ricucito.

Ancora oggi, infatti, i due la pensano in modo diverso sulla vicenda della figlia. Da un lato c’è Al Bano che crede che sua figlia sia morta. Dall’altra c’è mamma Romina che non si rassegna all’idea e continua a tenere accesa la speranza di poter rincontrare, un giorno, sua figlia.

Ylenia Carrisi e mamma Romina Power, ecco cosa fa

Sulla scomparsa di Ylenia Carrisi si sono dette tantissime cose. Tante ipotesi, tanti falsi avvistamenti, anche speculazioni dimenticando, a volte, che dall’altra parte c’è comunque una famiglia che è andata avanti ma che soffre ogni qual volta l’argomento venga aperto.

Mamma Romina Power ogni tanto condivide con il suo pubblico social alcuni scatti del passato e solitamente ogni anno nel mese del compleanno di Ylenia fa una specie di maratona.

Ogni giorno posta uno scatto diverso nella speranza che la figlia o qualcuno che la conosce possa vedere quelle foto dandole la spinta a farsi viva, di nuovo, almeno con sua mamma, colei con la quale ha parlato per l’ultima volta al telefono prima di far perdere per sempre le sue tracce.

La FOTO di Ylenia di loro: la verità

È Instagram che ci lancia una foto inaspettata di Ylenia Carrisi in un momento felice e spensierato. Ci sono finalmente notizie della figlia di Romina e Al Bano? Nient’affatto purtroppo! Si tratta di uno scatto in bianco e nero del passato che ha ripreso e condiviso una della fan base dedicate all’ex coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina&Albano 💘 (@rominapowerealbanofanpage)

La pagina rominapowerealbanofanpage ha ripescato una foto che vede Romina e Al Bano belli e giovanissimi, abbracciati in primo piano ed i loro primi due figli dietro di loro seduti su un muretto. Sono Yari e Ylenia, proprio lei poggia un braccio sulla spalla del papà.

“Una famiglia perfetta 🤩”

recita uno dei tanti commenti arrivati sotto lo scatto. Un vero tuffo indietro nel tempo che racconta e mostra come le cose oggi sono profondamente cambiate.