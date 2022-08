Clarissa Marchese, problemi con la figlia Arya: sta andando tutto a rotoli, è tremendo

Uomini e Donne, Clarissa Marchese ammette ai fan i problemi con la figlia Arya: a detta dell’ex tronista, tutto starebbe andando a rotoli

Come in una vera e propria favola, Clarissa Marchese è riuscita a coronare il suo sogno d’amore grazie al noto dating show di Canale Cinque. A “Uomini e Donne” la miss Italia 2014 ha incontrato Federico Gregucci, l’uomo che, nel giro di qualche anno, sarebbe diventato suo marito.

Grazie alla spontaneità e alla trasparenza che sono sempre state il marchio di fabbrica della coppia, ad oggi la Marchese e Gregucci contano rispettivamente di 1,3 milioni e 633mila followers; numeri, tra l’altro, che riguardano soltanto la piattaforma di Instagram.

Clarissa e Federico, innamorati come il primo giorno, dedicano la maggior parte del loro tempo all’accudimento della piccola Arya, nata durante il primo lockdown. Proprio quest’ultima, di recente, parrebbe aver dato qualche preoccupazione ai suoi genitori: lo ha rivelato l’ex miss Italia stessa attraverso le stories.

Clarissa e Federico: un amore nato grazie a “Uomini e Donne”

Fu durante l’edizione 2016/17 di “Uomini e Donne” che avvenne il primo incontro tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La siciliana, all’epoca 22enne, perse completamente la testa per il calciatore romano, arrivando a sceglierlo nel giro di pochissimo.

Un’unione che è parsa fin da subito indissolubile e fondata su basi più che solide. Nel maggio 2019, Gregucci e la Marchese si sono giurati amore eterno sull’altare, per poi accogliere, nel marzo dell’anno successivo, la loro primogenita Arya.

La bambina, che ad oggi ha circa due anni e mezzo, cresce serena e spensierata sotto lo sguardo attento di mamma e papà. Eppure, come confessato dall’ex tronista di recente, la piccola Arya non mancherebbe di creare qualche “problema” ai genitori.

Clarissa Marchese si sfoga con i fan: ecco cosa succede alla figlia Arya

Durante il periodo estivo, come è logico che avvenga, la routine dei più piccoli viene completamente stravolta rispetto alla fase invernale. Un “problema” riscontrato anche dall’influencer Clarissa Marchese, mamma della piccola Arya, che ha deciso di condividere con i fan il proprio sfogo.

“Il bello dell’estate è che la sua routine, i suoi orari sono tutti andati a quel paese”

ha scritto ironicamente mamma Clarissa, che in questi mesi si trova davvero in difficoltà nel soddisfare le richieste della piccola. Per fortuna, a farle da spalla c’è il marito Federico Gregucci, con il quale la Marchese forma una splendida e affiatata coppia da ben sei anni.