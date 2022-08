La “regina del twerk” mostra una versione di sé del tutto inedita, un cambio look sconvolgente. Il completino HOT non contiene le forme esplosive di Elettra.

Elettra Miura Lamborghini ha sin da sempre avuto ad annunciarla un nome solenne ovunque andasse. L’ereditiera italiana è nata a Bologna nel 1994 ed è per l’appunto la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica.

A sottolineare la corrispondenza con la nota azienda italiana non è solo il cognome, bensì il secondo nome della ragazza, “Miura”, esclusivo modello dei motori d’eccellenza Lamborghini.

La piccola Elettra ha sempre avuto in sogno l’entrare a far parte del mondo del cinema, è cresciuta fra corsi di recitazione e saggi. L’ereditiera italiana ha inoltre coltivato un’altra grande passione, l’equitazione, parte integrante della sua vita. Appena diciottenne, la nipote di Ferruccio, si trasferisce a Milano per partecipare a concorsi ed esercitarsi al meglio nella disciplina.

Il sogno di Elettra Lamborghini: da coniglietta sexy a cantante internazionale

L’ambizione di Elettra nel diventare una celebre attrice sembra sfumare, così la ragazza si addentra nel mondo dello spettacolo apparendo in scatti provocanti e partecipando come ospite alla trasmissione Chiambretti Night.

Come l’eccellenza del design Lamborghini, la stessa Elettra ha un marchio inconfondibile, i suoi tattoo; un manto di leopardo che le mette in risalto le curve. L’audacia e lo stile spregiudicato dell’ereditiera italiana le hanno permesso di creare sempre molto rumor tra i media e soprattutto di lavorare nel mondo dello spettacolo per via dell’immagine accattivante.

Elettra, in virtù della vistosa apparenza, partecipa a molti reality show, giungendo a pubblicare un calendario super sexy con la nota rivista Playboy. Tuttavia la Lamborghini non si accontenta né del cognome né della visibilità in TV, difatti si apre una strada che le sembrava assurda da poter percorrere. La cantante.

La nipote dell’illustre Ferruccio quando sognava di diventare una star del cinema ha sempre mirato oltre le stelle; sin da bambina strabuzzava gli occhi per gli spettacoli di Broadway, ambendo a voler essere un’artista a tutto tondo. I sogni del cassetto per l’ereditiera italiana trovano il modo di realizzarsi, con lavoro e sacrifico Elettra si incammina nel mondo musicale, esordendo con Pem Pem, si da subito Hit nazionale.

Elettra, capelli viola e body attillato: la FOTO vietata ai minori

La carriera musicale della Lamborghini dal 2018 ha decisamente subìto un’accelerata degna del suo cognome. Per tutta l’estate la cantante si troverà in tour, esibendosi a ritmo del suo twerk in tutta Italia. Per il successo del suo ultimo singolo Caramello, la Queen Twerking ha deciso di postare uno scatto sul proprio account Instagram. Attenzione per i deboli di cuore…

L’audacia ad Elettra non è mai mancata, l’immagine postata ne è l’ennesima dimostrazione. Un cambio del look repentino per la regina del raggaeton, il quale segna l’ingresso in un bosco fatato, atmosfera del cartone le Winx.

“Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi!” Come una delle Winx, ci ho creduto molto e oggi ho realizzato il mio grande sogno

Il completino indossato da Elettra, come per incanto, svela la silhouette da capogiro. La rete in superficie, intarsiata di brillanti, permette alle luci dei riflettori di creare effetti straordinari.

La parola con cui descrivere e fissare lo scatto della cantante è necessariamente magica. Come la polverina che la ricopre sia di bellezza che di successo.