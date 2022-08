Francesco Totti, cambiano le cose: dopo un mese dal divorzio il passo indietro

Francesco Totti, dopo l’addio ad Ilary Blasi cosa vuole fare? La decisione del Pupone spiega tutto quanto: la verità

Non si placa la curiosità sulla love story ormai finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche loro che sembrano eterni come Roma, alla fine non ce l’hanno fatta a reggere e dopo 20 anni insieme hanno messo la parola fine al loro matrimonio.

Dall’annuncio ufficiale i paparazzi non li hanno mollati un attimo. Prima la fuga di Ilary in Tanzania con i figli, poi il relax al mare nella casa a Sabaudia dove è tornata per la prima volta da donna single e senza Francesco, poi sparita per un po’ dai social.

Dopo il passaggio di testimone tra i due, dove è andata Ilary? Si sono chiesti tutti. E’ “scappata” in montagna, in uno dei posti più belli dello Stivale, le Dolomiti e per la precisione in Trentino. È trascorso quasi un mese dall’annuncio del divorzio e pare che Francesco Totti sappia precisamente cosa fare.

Francesco Totti, vacanze a Sabaudia: e Noemi?

Tocca a Francesco Totti stare ora a Sabaudia con i figli. Giorni di relax e spensieratezza al mare anche se per la prima volta per i ragazzi, con i genitori separati. E Noemi Bocchi dov’è? Non troppo lontano dall’ex capitano della Roma.

La donna, infatti, per seguirlo ha rinunciato per la prima volta, dopo anni, alle sue vacanze in Sardegna. La Bocchi è stata avvistata in un residence a San Felice Circeo a pochi passi dalla casa del Pupone e successivamente su uno yatch a largo di Sabaudia.

Insomma distanti ma non troppo. Francesco e Noemi si tengono legati ma senza dare troppo nell’occhio, ma perché? Ormai la fine del matrimonio con Ilary è solo una questione burocratica e di tempo. A quanto pare l’ex calciatore ha le idee molto chiare: passo indietro?

Totti e la decisione: ecco quando accadrà

Nessun passo indietro da parte di Totti, anzi. L’ex capitano giallo rosso sembra sempre più vicino alla sua Noemi anche se in modo defilato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tra i due ci sarebbe un patto. Restare “sotto copertura” fino a quando il divorzio con Ilary non sarà ufficializzato e concluso a livello burocratico.

Solo in quel momento i due, pare,

usciranno allo scoperto mostrandosi fianco a fianco.

Di certo c’è da aspettare ancora per vedere questo momento ma ci penseranno i paparazzi ad immortalare tutto. Sebbene Francesco ed Ilary abbiano scelto una separazione veloce, la documentazione, le ferie estive e l’immenso patrimonio da dividere, allungano decisamente i tempi.