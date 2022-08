Il Volo, Ignazio “bombardato” da tutte le parti: il motivo ha gelato tutti

Il Volo, per Ignazio Boschetto un vero e proprio assalto. Lo scatto senza precedenti mostra le cose come stanno per davvero

Estate di mille impegni per Il Volo, il trio di tenori che dopo lo stop imposto dalla pandemia è tornato ad esibirsi dal vivo con concerti tra l’Italia e l’Europa e nei prossimi mesi il tour continuerà nel resto del mondo. Solo qualche giorno fa il trio ha incantato il Teatro Valle dei Templi di Agrigento.

È stata la prima volta per Il Volo che non aveva mai avuto la possibilità di cantare in una location così speciale. Un grande orgoglio per Pietro Barone che è nato proprio da quelle parti. “Io abito qui” la spiegazione semplice ma piena di gioia quella fatta dal tenore ai suoi colleghi e compagni Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto. Proprio lui negli ultimi tempi è stato letteralmente “preso d’assalto”. Il motivo? Vi spieghiamo tutto.

Il Volo, Ignazio ed il cambiamento nel tempo

Ignazio Boschetto è certamente il concorrente de Il Volo che nel corso del tempo ha subito il cambiamento più profondo. Non solo estetico dovuto alla crescita. Ricordiamo che quando i tre hanno esordito sul piccolo schermo erano poco più che adolescenti, oggi sono degli uomini, ed i tratti somatici sono decisamente cambianti.

Per Ignazio il mutamento è stato doppio. Il cantante, infatti, ha perso oltre 30 chili ridisegnando decisamente il suo fisico. Non solo fini estetici dietro questa scelta, ma anche e soprattutto di salute.

È stato proprio lui a rivelarlo di recente: soffre di una patologia denominata agenesia. Il tenore è nato con un solo rene, motivo per il quale ha voluto alleggerire il corpo con dieta e attività fisica. Anche per questo oggi è davvero amatissimo e super ricercato dalle sue fan anche se il suo cuore batte solo per la sua fidanzata, Ana Paula Guedes.

Ignazio Boschetto, completamente braccato: la FOTO

Il grande amore che il pubblico ha per Ignazio Boschetto è tutto racchiuso in uno scatto, uno degli ultimi che il giovane ha pubblicato su Instagram. Risale a qualche settimana fa e raffigura un momento di uno dei tanti concerti svolto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

Sceso dal palco, il giovane è stato letteralmente inondato di affetto e circondato dalle fan. In platea è stato

“bombardato” di foto, di selfie e video

da donne di tutte le età. Sono tutte pazze di lui e non lo lasciano andare. Un “rapimento” affettuoso che dimostra quanto Ignazio, come del resto anche i suoi colleghi, siano amati in modo smisurato.