Ilary Blasi, le vacanze da single sulle Dolomiti sono uno spettacolo per gli occhi. Ecco con chi è partita

La showgirl sta trascorrendo la sua prima vacanza da single dopo 20 anni di matrimonio ed ha scelto la “perla delle Dolomiti” come suo rifugio privato.

Per la prima volta tradisce la sua amata Sabaudia per volare ad alta quota, e non in un luogo a caso, ma nelle Dolomiti Bellunesi Patrimonio Unesco.

Mentre Noemi avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per poter restare accanto a Francesco al Circeo mentre lui è con i figli sul litorale laziale, la showgirl e conduttrice ha messo da parte scarpe alte e lustrini per calzare dei più comodi scarponi da montagna e felpe pesanti.

La scelta così insolita è stata dettata sia dal fatto che in questo modo la stampa è molto meno opprimente visto il luogo impervio da raggiungere, ma anche dalla possibilità di schiarirsi le idee in vista del prossimo divorzio da Totti.

Ilary Blasi sulle Dolomiti, chi c’è con lei?

I due ex coniugi hanno scelto una separazione lampo con negoziazione assistita, una scelta unanime per chiudere nel minor tempo possibile questa gravosa situazione. Non deve essere facile sopportare tutto, per questo spesso la montagna viene scelta come luogo dove rifugiarsi per fare chiarezza e rifocillare il cuore.

Ilary si è diretta verso Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, dove l’abbiamo vista ieri al Lago di Braies a quasi 1.500 metri sul livello del mare. Felice e sorridente accanto allo specchio d’acqua cristallino che ha fatto da cornice alla fiction Rai “Un passo dal cielo”.

Non paga ha dirottato la sua passeggiata al Passo Nuvolau a 2.575 metri, uno dei punti panoramici più belli di tutte le Dolomiti, a pochi chilometri dal confine con il Trentino.

Accanto a Ilary LORO, sempre insieme

Una vacanza tutta al femminile quella scelta da Ilary, pare infatti che a far compagnia alla conduttrice stavolta ci siano solamente le sorelle Silvia e Melory.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

I figli invece sarebbero in compagnia di papà Francesco che si divide tra Sabaudia e Roma e che secondo ThePipolGossjp, in questi giorni starebbe approfittando dell’assenza dell’ex moglie per recuperare tutte le sue cose e traslocare definitivamente dalla loro bella casa capitolina.

Sul dopo vacanze non è ancora stato comunicato nulla, ma sono in molti a scommettere che il Pupone si trasferirà da Noemi dubito dopo la firma delle carte del divorzio.