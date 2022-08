Meghan Markle sconvolta, tormentata da un pesante sospetto. Coinvolto Harry, retroscena da brividi

Meghan Markle si oppone a Harry: non vuole che lui si lasci andare a quella specifica attività. La Duchessa è terrorizzata da un timore clamoroso.

Ribattezzata Duchessa di Montecito, il temperamento di Meghan Markle non passa mai inosservato. 41 anni compiuti lo scorso 4 agosto, con i suoi costanti colpi di scena non smette mai di catalizzare l’attenzione del gossip.

Dopo mesi in cui il suo rapporto con la Royal Family è al centro del mirino, spunta una pesante problematica che vede coinvolto Harry. Sposata con il Duca di Sussex dal 2018, al suo fianco ha dato alla luce i figli Archie e Lilibet Diana e detto addio a Palazzo per trasferirsi in California.

Meghan Markle sconvolta: la paura più grande

In California la Markle, Harry e i loro figli vivono in un’immensa dimora, situata a Montecito, quartiere tra i più lussuosi dell’America, culla di residenze di vip conosciuti in tutto il mondo.

Nella splendida villa in cui risiedono stanno crescendo i loro figli, anche se un timore fa da filo conduttore nelle giornate della Markle.

La moglie di Harry non riesce a darsi pace: nella sua mente una paura la ossessiona a tal punto da aver messo in atto un drastica decisione che coinvolge il marito.

Meghan Markle non si da pace: occhi puntati su Harry

Meghan avrebbe impedito a Harry di incontrare la Royal Family. Secondo alcune voci la Regina avrebbe, infatti, invitato il nipote – un tempo il suo preferito – a trascorrere qualche giorno con lei a Londra.

L’ex attrice sarebbe totalmente contraria a questo viaggio per via di un forte timore che ha da diverso tempo. Si tratta di una grande paura: il marito facendo visita ai parenti, a suo avviso potrebbe avere un effetto nostalgia.

I sentimenti che potrebbero riaffiorare nel suo cuore, lo porterebbero a voler fare i bagagli e ristabilirsi a Londra.

meghan teme che harry sia attirato dal richiamo di palazzo

Ipotesi che metterebbe molto in ansia Meghan, scappata da Londra per vivere lontana dall’atmosfera di Corte, fatta di obblighi e rigidi dettami a cui lei non riesce a sottostare, volendo essere libera di condurre in modo autonomo la sua vita.