Nel giorno del suo 20° compleanno, grande assente Nina Moric. Ecco i motivi. Il messaggio straziante di lei.

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno vissuto una relazione complicata nel corso degli anni, fatta di alti e bassi, ma ciò che ha legato il loro matrimonio indissolubilmente, nonostante la separazione, è stato il figlio Carlos Maria.

Ultimamente i rapporti famigliari si sono incrinati ancora di più. Carlos Maria vive con suo padre Fabrizioe e solo qualche mese fa l’ex re dei paparazzi ha accusato l’ex moglie di aver sottratto, da casa sua, 50 mila euro davanti agli occhi del figlio, versione confermata dallo stesso Carlos Maria.

Il giovane ventenne aveva affermato:

“Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti i miei occhi. evidentemente ha preferito 50 mila euro all’amore per suo figlio”.

Dopodiché Nina Moric ha iniziato una serie di provocazioni e messaggi social scritti a chiare lettere e diretti all’ex marito.

Nina Moric e l’assenza al compleanno del figlio Carlos: la dedica straziante

Carlos Maria ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dei suoi amici e del padre Fabrizio. La serata si è svolta all’Esagono di Noto, in Sicilia, dove stanno trascorrendo le vacanze in compagnia della fidanzata dell’ex re dei paparazzi Sara Barbieri (presto sua moglie), che ha solo 2 anni più di Carlos.

Prima di soffiare sulle candeline, al fianco del padre, Carlos ha voluto mandare un messaggio che sembrava indirizzato a sua madre:

“Volevo ringraziare tutti anche quelli che non sono presenti perché il compleanno non è solo una cosa fisica. Auguro a tutti il meglio…”.

Ecco perché non era presente al suo compleanno

E’ stato impossibile non accorgersi dell’assenza di Nina Moric, madre di Carlos Maria. Al momento i rapporti tra Nina e Fabrizio non sono idilliaci e la modella ha difficoltà a vedere suo figlio che, invece, vive con il padre.

Per questo motivo non era presente al compleanno ma nonostante ciò ha voluto dedicargli un messaggio su Instagram carico di amore.

Carlos Maria ha contraccambiato la IG Stories di sua madre pubblicando una foto insieme a lei e aggiungendo la frase “Sempre nel mio cuore”, a dimostrazione di quanto affetto lo leghi a sua madre nonostante le crisi famigliari.