Adriano Celentano esce allo scoperto, dal presunto tradimento alla clamorosa verità

Adriano Celentano rompe il silenzio: dopo tanto gossip dice a tutti come stanno le cose. Non c’è possibilità di sbagliare

Adriano Celentano nelle ultime settimane è tornato ad essere protagonista del gossip. Merito, si fa per dire, di alcune dichiarazioni di Ornella Muti sulla loro relazione clandestina risalente a molti anni fa. Un argomento che non è mai piaciuto alla nota attrice ma che proprio il Molleggiato aveva tirato fuori anni fa davanti ai giornalisti.

La Muti lo ha accusato di non essere stato rispettoso nei suoi confronti, proprio lei che era rimasta sempre in silenzio, anche nei momenti clou e che invece è finita su tutte le prime pagine per via di una esigenza impellente del cantante di “spogliarsi” di questo peso.

Dopo tanto parlare però, è Celentano che torna a far sentire la sua voce e stupisce ancora una volta tutti.

Adriano Celentano e Claudia Mori, una storia lunga

Adriano Celentano torna a parlare sui social e come nel suo stile lo fa con un video. Il messaggio, dopo tutto il polverone sollevato dal flirt avuto con Ornella Muti in gioventù, resta però per la donna della sua vita, la moglie Claudia Mori.

Erano e lo sono ancora ancora oggi “la coppia più bella del mondo”. I due hanno da poco festeggiato il loro 50esimo anniversario di matrimonio. Nozze d’oro per i due che, sposati dal 1964, ormai vivono una vita lontana dai riflettori, ma sempre l’uno accanto all’altro.

Un modo, forse, quello scelto dal Molleggiato per rispondere a tutto quello che è stato detto. Come lui ci ha abituato a fare ha detto chiaramente come stanno le cose. La parentesi del passato non conta nulla, per lui il suo tutto è Claudia Mori. Ma cosa ha detto per lei? Ecco il video.

Il VIDEO del Molleggiato per la sua dolce metà

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”

firmato L’inesistente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Questa l’introduzione usata da Celentano nel video dedicato a Claudia Mori che manda anche una frecciatina potente, come solo il Molleggiato sa fare, alla politica.

Poi parte la musica: il Molleggiato ha scelto un suo brano del 2013 Io non ricordo (da quel giorno tu) scritto da Giuliano Sangiorgi che fa da sottofondo alle immagini insieme alla sua Claudia, momenti di vita privata, belli e pieni di emozioni.

Lui resta a guardare e si consola con gli scatti meravigliosi che lo ritraggono insieme alla moglie e tutti iniziano a sognare.