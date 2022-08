Claudio Amendola divorzia da Francesca Neri? La risposta dell’attore fuga ogni dubbio, ormai è lampante

Claudio Amendola e Francesca Neri sono sulle prime pagine dei giornali per la presunta crisi coniugale: l’attore ha deciso di parlare.

Tra gli attori più bravi e apprezzati dell’intero panorama italiano, è impossibile non citare il grande Claudio Amendola. Il romano esordì a 19 anni nella miniserie ‘Storia d’amore e d’amicizia’. Nella sua straordinaria carriera, il classe 1963 ha recitato sia in commedie che in film drammatici: in ogni suo ruolo, ha saputo recitare con grande maestria e talento.

Qualche anno fa, il nativo di Roma ha anche condotto il programma ‘Le Iene’ sostituendo Alessandro Gassman mentre dal 2014 è diventato anche regista cinematografico.

Claudio ha anche preso parte a diversi programmi televisivi, facendo divertire i telespettatori con la sua simpatia. Nel 2017, ad esempio, è stato giurato di ‘Star in the Star.

Amendola è sposato con Francesca Neri: i due, stando ai rumors del Gossip, stanno vivendo una crisi matrimoniale. Dopo tante voci, l’attore ha deciso di uscire allo scoperto e di vuotare il sacco.

Claudio Amendola e Francesca Neri: cosa sta succedendo

Secondo alcune notizie lanciate dai principali quotidiani del Gossip, il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri è giunto ormai al capolinea.

Dopo 25 anni, il romano avrebbe addirittura lasciato la casa che condivideva con la moglie. In tutti questi anni, la coppia ha mostrato un legame piuttosto forte.

La Neri, infatti, ha una patologia da cui non può guarire completamente: Claudio, con grande forza, è stato sempre al suo fianco.

Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata un’incredibile novità: il 59enne ha deciso di parlare e di rilasciare importanti aggiornamenti.

Claudio Amendola e Francesca Neri: parla finalmente l’attore

Dopo giorni di grandi chiacchiere e di enormi indiscrezioni, Claudio Amendola ha deciso di uscire allo scoperto e di vuotare il sacco sulla vicenda.

Il volto de ‘I Cesaroni’ ha scelto di fare chiarezza con un’intervista al settimanale ‘DiPiù‘. A quanto pare, non c’è nessuna crisi.

divorzio? non è assolutamente vero. Non capisco chi possa avere messo in giro una voce del genere. vi prego, non scherziamo”

Nonostante le parole dell’attore romano, le voci sul divorzio non accennano a placarsi: sono attesi importanti sviluppi nei prossimi giorni.