Emma Marrone beccata di schiena a prendere il sole. Lo slip non si vede: FOTO da manicomio

Emma Marrone beccata di schiena mentre prende il sole: la foto della cantante è già virale e sta facendo impazzire tutti!

Attualmente, per quanto concerne il panorama televisivo italiano, ben poche artiste si sono dimostrate eclettiche e poliedriche come la splendida Emma Marrone.

La salentina, che ha raggiunto la notorietà durante l’edizione 2010 di “Amici”, negli anni si è messa alla prova rivestendo i ruoli più disparati. Da quello di direttrice artistica nell’ambito del talent show da lei stessa vinto, a quello di coach per il programma di Sky “X-Factor”.

Negli ultimi anni, come se non bastasse, la Marrone ha avuto l’opportunità di dimostrare a tutti il proprio talento in qualità di attrice. I risultati conseguiti da Emma, in questo frangente, sono stati ben più che soddisfacenti.

Da cantante ad attrice: la carriera formidabile di Emma Marrone

Nonostante i suoi principali successi li abbia raggiunti nelle vesti di cantante, le doti che la salentina ha dimostrato di possedere sono letteralmente infinite.

In anni recenti, il pubblico ha potuto ammirare la Marrone nel ruolo di attrice all’interno di svariate produzioni. Il regista Gabriele Muccino, in particolare, l’ha voluta come membro del cast del film “Gli anni più belli” (2020), e nella serie televisiva “A casa tutti bene” (2021-22).

Tra i followers, in aggiunta, sono da annoverare coloro che apprezzano Emma non solo per le sue doti artistiche, ma anche per il suo fascino da travolgente rocker.

Solo di recente, tra l’altro, la Marrone ha deciso di stuzzicare le fantasie dei suoi ammiratori mediante uno scatto davvero a luci rosse. Immortalata di schiena mentre prende il sole, la cantante ha offerto una visuale imparagonabile ai suoi fan.

Emma Marrone pizzicata di schiena mentre prende il sole: la FOTO manda al manicomio

Lo scatto comparso nelle Instagram stories della salentina è destinato a far perdere la testa ai suoi sostenitori. La Marrone, di certo, sa perfettamente come colpire nel segno e farsi notare.

Nella foto, Emma viene immortalata di spalle mentre è intenta a prendere il sole. Lo slip del costume, a dir poco inesistente, lascia scoperto il fondoschiena di marmo.

Per gli utenti, senza ombra di dubbio, l’attrice non si sarebbe potuta proporre in una veste migliore. Grazie alle pubblicazioni della cantante, la giornata dei fan non mancherà di assumere tutt’altro sapore.