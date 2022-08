Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo arriva il lieto annuncio, la notizia lascia i sudditi a bocca aperta

La coppia ha dato il lieto annuncio senza preavviso, ecco le foto del loro grande giorno. Ebbene sì, sono già passati 7 anni di amore.

Lei è Beatrice Borromeo, ex modella, imprenditrice e giornalista con illustre partecipazioni a “Che tempo che fa”, “Anno zero” con Santoro e poi ancora a Il Fatto Quotidiano. Lui invece Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco.

Una delle accoppiate più belle mai viste, ricchi di fascino e grazia, catturano la stampa del Principato e non solo dal 2015 quando sono convolati a nozze regalando al mondo la favola che non si vedeva ormai da molti anni.

Sono anche genitori di due splendidi figli, Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert, nati nel 2018 e 2017. Pochi giorni fa per loro è stata una giornata magica, vediamo subito il perché.

7 anni di amore, Beatrice e Pierre festeggiano l’anniversario di matrimonio così

Hanno pronunciato il primo sì in una cerimonia civile sabato 25 luglio a Palazzo Grimaldi nel Principato di Monaco mentre il primo agosto quella religiosa sulle isole Borromee sul Lago Maggiore.

Un matrimonio all’insegna della riservatezza, solo 70 durante il rito a Montecarlo anche se poi hanno recuperato con il garden party offerto da Alberto di Monaco a base di finger food esteso a 700 invitati.

All’epoca tra gli invitati illustri John Elkann e i figli, Charlotte Casiraghi col compagno Gad Elmaleh, Marta Marzotto, Marco Travaglio e Peter Gomez, Antonio Von Furstenberg e Ugo Brachetti Peretti. Ma la lista continua. Dopo questi anni come coppia, i due come hanno scelto di passare l’anniversario di matrimonio?

Beatrice e Pierre a Saint Tropez, scatti incredibili per un anniversario alternativo

Nonostante il passare degli anni sono belli come quando si sono conosciuti. Per l’anniversario però non hanno scelto di organizzare nessuna festa esclusiva o party elegante ma piuttosto di trascorrere qualche giorno nella bellissima Saint Tropez, uno dei luoghi preferiti dalla coppia e nel quale tornano sempre con estremo piacere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Borromeo (@bborromeo1)

Pierre e Beatrice sono stati sorpresi a camminare mano nella mano per le strade del centro storico con due look decisamente vacanzieri molto casual.

Short e maglietta bianca per entrambi che si muovevano tra la folla quasi coordinati, con le borse degli acquisti e gli occhi da sole per nascondere gli occhi da sguardi curiosi.

Si vocifera che i due stiano pensando di allargare la famiglia, la notizia sta già diventando virale nel Principato dove molti sperano presto di vedere un altro pargoletto tra le braccia della coppia reale amatissima.