Uomini e Donne, Tina e Gianni abbandonano? La FOTO non mente: ecco come lo hanno annunciato

Uomini e Donne, Tina e Gianni pronti ad abbandonare la trasmissione? La foto apparsa sui social non lascia spazio a dubbi

Il programma leader della fascia pomeridiana non potrebbe in alcun modo fare a meno delle sue punte di diamante. Accanto a Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono la vera anima del dating show di Mediaset.

I due colleghi, negli anni, hanno stretto un’amicizia a dir poco speciale, che li porta a punzecchiarsi con spontaneità e, talvolta, anche con fin troppo impeto nel corso delle registrazioni. Ciò nonostante, a Gianni e Tina basta un semplice sguardo affinché tutto, tra di loro, torni esattamente come prima.

Gianni Sperti e Tina Cipollari: un’amicizia nata grazie al dating show di Canale Cinque

Anche in questo periodo di pausa dalle registrazioni, la Cipollari e Sperti non mancano di stuzzicarsi attraverso le piattaforme social, dove dimostrano il loro speciale e sincero affiatamento.

La sintonia che traspare ad ogni puntata di “Uomini e Donne”, a giudicare dalle battutine che i due colleghi si lanciano reciprocamente su Instagram, non è affatto una montatura. Gli opinionisti, legati da un’amicizia più che ventennale, non potrebbero far a meno l’uno dell’altra.

Da tempo, a tal proposito, si vocifera di un possibile abbandono da parte di Tina e Gianni, che dopo tanti anni manifesterebbero l’esigenza di sperimentare nuove possibilità lavorative. Ma le cose stanno davvero come ipotizzato da molti giornali? La risposta l’hanno fornita i due colleghi stessi, mediante una foto divenuta virale nel giro di poche ore.

Tina e Gianni abbandonano “Uomini e Donne”? La FOTO apparsa sui social spiega tutto

Da mesi, ormai, i rumors hanno avanzato l’ipotesi di un possibile abbandono a “Uomini e Donne”. A volersi allontanare dalla trasmissione sarebbero proprio i due opinionisti, che da oltre vent’anni collaborano fianco a fianco nello studio di Maria De Filippi.

Come dimostra la foto soprariportata, tuttavia, le voci diffuse dai giornali sono ben lontane dall’essere vere. La Cipollari e Sperti, al contrario, avrebbero già fatto ritorno nello studio del programma.

Lo scatto in questione, risalente a qualche giorno fa, ritrae il formidabile duo al fianco di Massimiliano Costabile, uno dei costumisti del dating show.

Verosimilmente, dunque, ritroveremo l’insostituibile accoppiata anche all’interno della nuova edizione di “Uomini e Donne”, per la gioia di tutto il pubblico affezionato.