Amadeus beccato in vacanza con una nuova fiamma, e Giovanna? “I solito ignoti” riuniti, la FOTO fa il pieno di like

Il conduttore di “Sanremo” è partito finalmente per le vacanze ma non sembra essere solo con la sua Giovanna. La foto è già virale.

Mentre la macchina organizzativa di “Sanremo 2023” è già partita per dare ai telespettatori Rai un servizio ancora più emozionante di quelli già messo in cantiere nelle tre precedenti stagioni con Amadeus, il conduttore ne ha approfittato per staccare la spina e andare in vacanza.

Ama ha fatto i bagagli ed è volato nella sua amata Sardegna dove si rifugia ormai da diversi anni con la famiglia per trovare la quiete e la serenità di cui ha bisogno. Peccato che con lui quest’anno, come anche le estati scorse, ci sia un “intruso”.

Si tratta di Fiorello che assieme alla moglie Susanna Biondo ormai è la coppia in crime con cui Amadeus dividere la villetta di proprietà nell’Isola. La foto dei quattro riuniti è già virale.

Amadeus e Fiorello, insieme in vacanza: dove sono?

Come dicevamo è proprio sull’isola sarda (non sappiamo la geolocalizzazione però) che Rosario ed Amedeo hanno deciso di passare qualche giorno di meritato riposo. Sorridenti mostrano quella grande alchimia che è andata ben oltre il solo aspetto lavorativo.

Mentre però l’anno scorso erano stati sorpresi da Chi che li aveva paparazzati insieme sulla spiaggia intenti a camminare e chiacchierare come due vecchi amici, quest’anno hanno anticipato la stampa.

Hanno infatti pubblicato uno scatto tutti insieme seduti al tavolo esterno pronti per consumare la cena estiva preparata per l’occasione, e la scritta “I soliti ignoti” per descrivere la scenetta comica.

Amadeus e Fiorello in vacanza con le mogli…e non solo

Le mogli sì, ma anche gli amici trovano posto nella vacanza di Amadeus e Fiorello. “Una bellissima serata tra “vecchi”(solo perché ci conosciamo da tanti anni)” si legge a corredo dello scatto pubblicato su Instagram.

Sono infatti passati a salutarli anche Gigi D’Alessio e Roberto Cenci che vediamo abbracciato nella foto pubblicata nel profilo di tutti i suoi protagonisti.

Chissà se oltre alle chiacchiere informali di una serata estiva hanno aggiunto anche qualche anticipazione succosa relativa il prossimo “Sanremo 2023”. Mancano ancora sei mesi ma il tempo corre veloce e sono già in molti a bramare notizie aggiuntive di quello che sarà lo show di inizio anno più seguito in assoluto.