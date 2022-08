“Sei da censurare”, Le Donatella sbocciano tra le foglie, il décolleté nudo è da infarto: FOTO VM18anni

Mai vista una scena simile, Le Donatella sbocciano tra le foglie e la foto manda in tilt il web, i deboli di cuore avranno seri problemi.

Giulia e Silvia Provvedi sono le sorelle gemelle lanciate dal famoso programma X Factor con il nome d’arte Le Donatella. Nate a Modena il 1° dicembre del 1993, hanno esordito nel mondo dello spettacolo a soli 19 anni entrando in finale nella categoria Gruppi Vocali, capitanati da Arisa. Purtroppo la loro avventura termina al quarto Live ma la loro popolarità non si è mai arrestata.

Nel 2013 hanno pubblicato il loro primo album Unpredictable e da quel momento il successo è stato stratosferico, in pochi mesi hanno scalato le classifiche internazionali della musica italiana.

Senza peli sulla lingua e senza vestiti, il trionfo della femminilità

Le Donatella non hanno peli sulla lingua, sono due gemelle dal carattere molto forte e questa loro caratteristica le rende uniche ed inimitabili. Il web le adora e sono seguitissime sia su Instagram, dove vantano 1.4 milioni di follower che su Tik Tok.

I siparietti sono spesso esilaranti dal momento che i contenuti sono davvero spinti. Si mostrano spesso e volentieri come mamma le ha fatte, senza veli, con pancetta e cellulite, al fine di esaltare la donna vera scardinando gli stereotipi della bellezza perfetta.

Libera e felice come una farfalla, si sboccia per la gioia dei fan

L’ultimo post pubblicato ha mandato i fan in tilt ed ancora una volta le foto sono vietate ai minori di 18 anni. Giulia Provvedi si fotografa immersa nella natura, indossa un bikini rosa shock ma un particolare non passa inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Il décolleté completamente nudo tra le foglie è da arresto cardiocircolatorio: “DAY 5: continuo a domandarmi perché gli uomini con i capezzoli pelosi possono posare senza maglia e non rischiare la censura e noi veniamo censurate IMMEDIATAMENTE non la trovate un’ingiustizia?”, scrive la cantante in senso provocatorio.

sei da censura, tu ci fai morire

Tra le foglie di un fortunato albero si intravede il capezzolo del seno destro, la visione è senza dubbio celestiale. I fan esplodono, i gradi percepiti sono troppi e qualcuno ha bisogno di raffreddarsi con una doccia gelata.