Claudio Amendola in crisi con Francesca Neri? La verità emerge solo adesso: “Vi prego..”

Claudio Amendola, che succede con la moglie Francesca Neri? Per la prima volta esce fuori la realtà dei fatti. Ecco chi parla

Quella del 2022 sembra essere l’estate delle separazioni choc. Prima Totti ed Ilary, ora Claudio Amendola e Francesca Neri. Sono diversi giorni, infatti, che si susseguono indiscrezioni su un presunto allontanamento della coppia dopo 25 anni insieme.

Era stata Dagospia a lanciare la bomba parlando addirittura della presenza di un’altra donna nella vita del noto attore. Tutto già molto chiaro secondo il sito di Roberto D’Agostino che aveva tracciato il punto sulla fine di un matrimonio durato oltre 20 anni ed un figlio insieme, Rocco.

Fin da subito la notizia della separazione di Amendola e Neri ha lasciato tutti di stucco. I due hanno sempre vissuto una vita abbastanza tranquilla e lontana dai riflettori sebbene si tratti di due nomi di spicco del cinema nostrano.

Solo ultimamente però si erano mostrati più uniti che mai. Dopo una lunga assenza dalle scene, infatti, Francesca era tornata a farsi vedere parlando della sua malattia, del libro nel quale ha raccontato il suo percorso e del rapporto con il figlio ed il marito che nonostante le difficoltà non l’aveva mai lasciata sola.

“È stato il mio compito starle accanto, non è stato difficile – aveva detto in una commovente intervista a “Verissimo” Claudio Amendola – Perché è stato il mio compito” definendo la loro una “grande storia d’amore”. E dopo tutto questo, l’addio?

Ci ha pensato il noto interprete de “I Cesaroni” a rompere il silenzio dopo tutte le cose dette negli scorsi giorni. Ecco la verità.

I primi giorni è rimasto in silenzio ma evidentemente adesso non era più possibile farlo. Claudio Amendola ha voluto fugare ogni dubbio e sebbene con una brevissima battuta ha rispedito al mittente le indiscrezioni che lo volevano lontano dalla moglie Francesca Neri.

Al settimanale DiPiùTv ha chiarito come stanno le cose:

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”