La tata di casa Ferragnez si prende cura giorno e notte sia di Leone che della piccola Vittoria. Ma sapete a quanto ammonta lo stipendio di un solo mese?

Il rapper Fedez e l’imprenditrice Chiara Ferragni, legati in matrimonio dal 2018, sono riconosciuti da tutti i loro fan come I Ferragnez. Il suddetto appellativo che ricalca l’unione coniugale tra i due, vuole demarcare il preciso stile di vita condotto dal cantante e l’influencer.

Chiara Ferragni ha conquistato visibilità tra i mass-media esordendo come una delle prime nuove figure professionali definite influencer. Quest’impiego, figlio della globalizzazione, consiste nell’identificare una persona come icona di stile, la quale influenzando le tendenze di un dato momento, ha impatto sul pensiero nonché sul comportamento delle persone.

La coppia Ferragni-Fedez è l’evoluzione del ruolo di influencer divenuto formato famiglia. Grazie al forte impatto mediatico sia del rapper che di Chiara, i coniugi poco dopo esser divenuti tali hanno ottenuto un successo inaudito, al punto da produrre una serie TV interamente dedicata alle dinamiche interne alle loro mura domestiche.

The Ferragnez, da qui l’appellativo, è un documentario a puntate in onda su Amazon Prime, il quale ripercorre, episodio per episodio, il successo e l’intimità della coppia Fedez-Ferragni, informando sulla loro straordinaria vita mediante la quotidianità famigliare.

La “nanny migliore del mondo”: Rosalba, la baby-sitter della casa Ferragnez

Tutte le mattine e ogni serata, tra le discussioni, notti insonni, pianti e tante risate, è presente una figura, cardine per la casa Fedez-Ferragni, la tata Rosalba. La baby-sitter è entrata a far parte della famiglia più di tendenza, tre anni fa, con la nascita del primo figlio di Chiara e Federico, Leone.

Nel 2021 sulla porta dei Ferragnez era appeso un tenero fiocco rosa che segnalava l’arrivo della secondogenita Lucia-Ferragni, la bellissima bimba dagli occhi blu Vittoria.

Rosalba non è solo la tata dei figli della Ferragni e di Fedez, è più specificatamente una puericultrice, ossia colei che si occupa di sostenere la crescita fisica, mentale, ludica e sociale di Leone e Vittoria.

Una figura professionale inserita all’interno dell’ ampio sapere delle scienze dell’educazione, la quale giorno e notte sostiene l’evoluzione educativa e formativa tanto dei figli quanto dei genitori. Ma quanto è il guadagno mensile di tale supporto? La cifra svelata ha sconvolto il Web.

Lo stipendio mensile della tata dei Ferragnez: ecco il VIDEO che rivela il guadagno

Il volto di Rosalba è apparso già più volte nel profilo ufficiale Instagram dei Ferragnez, la puericultrice è sempre accanto ai bimbi e il legame con Chiara e Federico va oltre la professione, è all’insegna della fiducia e dell’amore.

Finalmente il segreto tanto atteso per tutta la durata del video pubblicato sulla piattaforma social Tik Tok, è svelato. Rosalba, stando a questa fonte, in un mese percepisce la bellezza di 4 mila euro. La cifra è elevatissima come è altrettanto arduo il suo compito, nonché il tempo richiesto a disposizione per svolgerlo.

Rosalba è la famiglia. è colei che non solo sostiene me e Federico nell’educare nel modo migliore i nostri figli bensì li disciplina all’amore. Le dobbiamo e le vogliamo molto bene.

La tata dei Ferragnez ha una retribuzione importante tanto quanto le responsabilità che ha tra le mani, educare i più piccoli alla vita.