Fiorello punzecchia Ilary e Totti: “Innamorato da 26 anni. Un esempio”. La frecciatina non passa inosservata

Il mattatore ha rilasciato una lunga intervista in cui ha rivelato il segreto del suo successo in amore, dopo tanto tempo sa come essere felice.

Si sta rilassando in vacanza il comico e conduttore Rosario Fiorello dopo tanti impegni lavorativi e una stagione lunga e complicata. È assieme a Susanna Biondo, sua moglie da ben oltre due decenni. I due sono insieme da 26 anni perché “io e lei facciamo tutte le cose insieme”, spiega intervistato da Chi.

Per Susanna Biondo si tratta del secondo matrimonio, dopo le prime nozze con Edoardo Testa, da cui ha avuto Olivia, oggi di 27 anni.

Con Fiorello invece è diventata madre per la seconda volta di Angelica, 16enne piena di ambizioni e tanti progetti futuri in testa. I due si sono incontrati nel 1996 quando il conduttore aveva già avuto molte storie importanti, come quella con Anna Falchi e Luana Colussi.

Fiorello colpo basso al Pupone e Ilary, la bomba è sganciata

Confessa che la moglie è stata negli anni la sua ancora e la forza per andare sempre avanti, colei che lo ha anche spronato ad accettare per tre anni di fila la vice conduzione di “Sanremo” accanto ad Amadeus.

Intervistato poi anche sul suo rapporto idilliaco con Susanna però tira in ballo anche la coppia più paparazzata del momento, ovviamente senza fare nomi, ma la mente vola subito a Ilary e Francesco che da poche settimane hanno messo fine ad un matrimonio durato 20 anni.

Il conduttore si emoziona nel parlare della sua metà, soprattutto all’idea che un rapporto duraturo sia diventata un’eccezione.

Fiorello si emoziona e rivela il segreto per un matrimonio duraturo

Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti.

Ha spiegato a Chi senza peli sulla lingua. È trascorso tanto tempo da quando Fiorello era uno sciupafemmine e passava da una love story ad un’altra alla velocità della luce.

Poi improvvisamente nella sua vita è arrivata lei, Susanna, che ha stravolto ogni cosa ma in positivo. Pare che la donna sia riuscita a dare a Rosario quell’equilibrio di cui lui come uomo aveva bisogno da tempo.