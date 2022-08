Ilary Blasi dimentica Totti con LUI: le sta accanto dal giorno della separazione, da non crederci

Ancora notizie succose in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: svelato l’uomo che sta accanto alla conduttrice da tempo.

L’estate italiana è stata bollente sotto tanti punti di vista: le temperature hanno superato tutti i limiti, le ondate di calorie hanno avuto una durata incredibile e il Gossip sta impazzando sul web e in tv.

Una delle coppie più amate dal pubblico italiano si è sfasciata: Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo più di vent’anni di relazione, hanno deciso di separarsi. L’ex capitano della Roma starebbe frequentando già da diversi mesi Noemi Bocchi, un’avvenente donna conosciuta nell’ambiente del padel.

Per quanto concerne la Blasi, la conduttrice sta viaggiando tantissimo con i suoi figli: secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe comunque un uomo che sta cercando di sostenerla in queste settimane così difficili.

Ilary Blasi e Francesco Totti, i rumors impazzano: ancora notizie devastanti

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ovviamente la più chiacchierata dell’estate. Ogni giorno arrivano interessanti aggiornamenti in merito a tanti aspetti: tanti i retroscena fuoriusciti in merito alla frequentazione dell’ex calciatore con Noemi Bocchi.

Da qualche ora stava circolando sul web anche la notizia di una gravidanza della Bocchi: inutile dire che al momento non c’è alcuna conferma.

La Blasi, intanto, avrebbe nelle sue giornate un supporto di un uomo: quest’ultimo le sta accanto dal primo giorno dalla separazione.

Ilary Blasi cerca di dimenticare Totti con lui: svelato l’uomo che le sta accanto dal primo giorno della separazione

Nelle ultime ore, è spuntato un nuovo volto al fianco di Ilary Blasi: si tratta di Cristiano Iovino, uno dei pierre più famosi di Roma.

Il ragazzo sta consolando la conduttrice e sta cercando di risollevarla dopo un polverone mediatico di grosse proporzioni.

In questo mese così devastante, Cristiano sta consolando e sostenendo – in modo amichevole – la conduttrice di Mediaset.

Per chi non lo sapesse, Iovino ha avuto in passato flirt con celebrità tra cui Sabrina Ghio, Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli.