“Questa è la vita”, Maria De Filippi senza filtri sulla separazione tra Totti-Blasi. È durissima

Maria De Filippi è uno dei volti più amati della televisione: anche la conduttrice ha deciso di parlare della separazione tra Totti e Ilary.

Maria De Filippi è sicuramente uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. La nativa di Milano è una conduttrice di assoluto livello, ma è anche autrice televisiva e produttrice. La classe 1961 ha guidato negli anni show come ‘Uomini e Donne’, ‘C’è posta per te’, ‘Temptation Island’, ‘Amici’: in poche parole, tutti programmi seguitissimi dagli italiani.

La De Filippi è anche proprietaria con RTI di Fascino PGT, una società a responsabilità limitata che produce tantissimi programmi per Mediaset.

La conduttrice, in queste ore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’. La 60enne ha analizzato diverse tematiche e ha parlato anche della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Maria De Filippi, furia senza precedenti: rivelazione scioccante

Maria, nel corso dell’intervista, ha deciso di fare uno spoiler incredibile su uno dei suoi programmi: ‘Tu Si Que Vales’.

La conduttrice ha svelato di aver perso le staffe il controllo e di aver litigato pesantemente con un uomo.

Un signore con i quadri si è presentato per il programma: lui voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per aiutare una redattrice.

A quel punto, la De Filippi si è infuriata come non ha mai fatto sul piccolo schermo, avendo una reazione molto forte. Nell’intervista, la nativa di Milano ha svelato di essersi poi pentita.

Maria De Filippi senza filtri sulla separazione tra Totti e Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ovviamente la notizia che ha sconvolto l’estate italiana: la coppia sembrava indistruttibile.

Maria ha deciso di offrire anche il suo punto di vista, rilasciando anche una massima di vita semplicemente spettacolare.

“mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico della separazione”.

La De Filippi, come accennato prima, ha anche chiosato il tutto con una frase filosofica. “Questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.