Rosalinda Celentano, l’addio che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Pregherò per te”. Da brividi

Rosalinda Celentano si è presa una pausa dai social e dal mondo della televisione, ha vissuto un momento difficile.

Figlia d’arte, Rosalinda Celentano, anche lei un’artista, è un’attrice molto nota dal pubblico italiano che con il suo talento ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di persone che la seguono e supportano in ogni situazione.

Nella vita ha dovuto affrontare molti momenti difficili che l’hanno messa a dura prova, ma nonostante tutto è riuscita a rialzarsi e ad iniziare una nuova fase. Oggi, infatti, si sente libera da quelle catene che per anni l’hanno tenuta prigioniera.

Rosalinda Celentano, il dolore provato e l’addio ai fan

Per molto tempo Rosalinda Celentano si è voluta allontanare dal mondo della televisione e dei social. Infatti, è riapparsa dopo qualche anno quando ha deciso di partecipare a “Ballando con le stelle”.

Ed è proprio durante il programma di Milly Carlucci che la vip ha rivelato il suo dolore, confessando di trovarsi in difficoltà nel farsi toccare dal maestro per correggere le coreografie. Ha spiegato

Ho cercato sempre di massacrare il mio corpo e questo non fa bene a me e neppure agli altri.

Si è lasciata andare, raccontando la sua storia difficile fatta di depressione causata da un rapporto non stabile con i suoi genitori dopo aver confessato il suo orientamento sessuale. E poi ancora il tumore, la dipendenza all’alcol che l’ha fatta allontanare da tante persone.

Rosalinda Celentano e il ritorno sui social

Per tanti anni è rimasta in disparte, senza dare spiegazioni o raccontare dettagli sulla sua vita. Poi il grande ritorno anche sui social dove vanta di più di ventimila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Oggi ha deciso di riprovare ad interagire con i fan dopo e non perde occasione di condividere con loro molti scatti e video delle sue giornate, sia nel tempo libero che durante il lavoro. Ma nessuno potrà mai dimenticare il momento in cui aveva salutato i suoi seguaci spiegando

tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno.

Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me!” GRAZIE di CUORE per aver CONDIVISO a Vostro modo,

Un Arrivederci strettissimo

E qualcuno tra i fan aveva scritto

PREGHERò PER TE

C’è chi vorrebbe rivederla presto in televisione, più bella di sempre e solare come non lo è mai stata. Quale sarà il prossimo progetto della Celentano? Non ci resta che scoprirlo.