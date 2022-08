“Vi prego…”, Claudio Amendola chiede aiuto. La situazione è a limite

L’attore romano ha lanciato un messaggio a chiare lettere. Le voci che circolano riguardo la sua vita privata l’hanno messo a dura prova… Ecco cosa ha chiesto.

Claudio Amendola sta attraversando un periodo piuttosto difficile. Le voci che circolano riguardo la fine del suo matrimonio sono insistenti e in questi momenti il gossip che impazza non aiuta la situazione.

La richiesta di Claudio Amendola: “Vi prego…”

Eppure tra Cluaudio Amendola e Francesca Neri sembrerebbe non esserci alcuna crisi. A spazzare via ogni voce sulla presunta fine del loro matrimonio ci pensa lo stesso attore.

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Con queste parole, rilasciate nel corso di un’intervista al settimanale ”Di più”, il volto storico de ”I Cesaroni”, vuole mettere fine alla tempesta mediatica che si sta abbattendo sulla sua famiglia, in queste ultime settimane.

Addirittura si è parlato che la fine del loro matrimonio è avvenuta già tre mesi fa, che Amendola sta traslocando in un’altra casa e che ha perso la testa per un’altra donna.

Insomma, sembra di ascoltare la stessa storia già sentita negli ultimi mesi ma che ha come protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. E questa smentita dell’attore, altra similitudine nella vicenda, non fa che acuire i dubbi. Per proteggere la serenità della loro famiglia (la coppia ha un figlio, Rocco, di 22 anni ndr) hanno deciso di spostare l’attenzione dei giornalisti? Oppure realmente è stato un abbaglio e loro continuano ad essere più innamorati che mai, come quando si sono conosciuti oltre 25 anni fa?

La malattia di Francesca Neri c’entra qualcosa?

Claudio Amendola, non molto tempo fa, aveva deciso di raccontare a ”Verissimo” il momento difficile che aveva attraversato sua moglie e lui con lei, standole accanto ogni giorno.

All’attrice è stata diagnosticata la cistite interstiziale cronica che tutt’oggi la tiene lontana dalle scene.

Un periodo di grande sofferenza ma la donna però ha sempre potuto contare sulla presenza di suo marito che non l’ha mai lasciata sola nonostante lei, nei momenti più critici, cercasse di allontanare tutti, compresi i suoi affetti più cari.

In molti si domandano, nel caso in cui le voci relative alla loro crisi fossero fondate, se davvero la sua malattia possa c’entrare qualcosa e se l’abbia spinta ad allontanare così tanto suo marito che ha trovato conforto in un’altra donna.

Al momento non è dato saperlo, ci affidiamo alle parole dell’attore romano e solo il tempo potrà svelarci la verità.