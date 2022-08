“Che apertura!”, Shaila Gatta la posizione è inebriante e il bikini è invisibile – FOTO

L’ex velina ha regalato ai suoi followers uno scatto da perdere i sensi. Le sue aperture sono sempre eccezionali ma stavolta il bikini indossato è micro!

Shaila Gatta è stata una delle veline più amate e apprezzate dal pubblico di ”Striscia la Notizia”. Il suo fascino mediterraneo, i lineamenti perfetti e quel fisico tonico la rendono una delle donne più amate d’Italia. Vanta su Instagram la bellezza di 873 mila followers. Ama la danza, il fitness e lo sport. Impossibile non rimanere incollati sul suo profilo se ci si imbatte tra le foto eccezionali che pubblica. Del resto il suo corpo è una vera opera d’arte!

Shaila Gatta esagera su IG: il bikini è invisibile!

In questo ultimo scatto, la bella partenopea non si contiene e regala a tutti i suoi followers un momento davvero inebriante!

“Un mondo dentro” scrive nella didascalia del post. E intanto si mostra mentre fissa un punto nel vuoto: sguardo pensante e fisico da urlo.

E’ seduta accanto allo stipite della porta finestra nella casa vacanza in cui si trova. Indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione e che mette in risalto i suoi muscoli scolpiti.

I commenti non si risparmiano: sono tutti pazzi di lei!

I suoi seguaci sono inebriati dal suo fascino e da quella seduzione senza eguali. Non si contengono nei commenti, attrverso i quali mostrano tutto il loro apprezzamento.

“Complimenti per il fisico e per come sei.. stupenda nella tua semplicità”, “Ti seguo, so quanti allenamenti fai, ma non posso fare a meno di dirti che hai un fisico eccezionale”, “Per me possono dare subito un attestato o qualcosa di simile che dichiara la donna più bella del mondo…“.



E ancora:

“Che apertura! Lo zoom come sempre eccelle”

Insomma è veramente impossibile non rimanere ammaliati da uno scatto così esplicito che non nasconde nulla e che accende le fantasie di tutti i followers della bella Shaila. Un piacere per gli occhi di chi la guarda!