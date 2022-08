Versilia. Ritrovati due cadaveri in mare a pochi metri di distanza tra loro

Due cadaveri sono stati ritrovati nelle acque della Versilia. Entrambe le vittime sarebbero morte a causa di un malore; a dare l’allarme nella serata di ieri, 11 agosto, un bagnino

Anche questa estate torrida ha fatto diverse vittime, chi per il caldo, chi per delle sviste in acqua. Dall’inizio della stagione, infatti, sono stati tantissimi i morti per annegamento o per circostanze legate alla poca prudenza in mare, soprattutto con l’aumentare del flusso turistico nel periodo a cavallo tra luglio e agosto.

Macabra scoperta avvenuta in Versilia nella zona di Lido di Camaiore

Questa volta due macabri ritrovamenti sono stati fatti nelle coste della Versilia, in Toscana. A poche centinaia di metri di distanza tra loro sono stati rinvenuti due cadaveri, precisamente nelle zona di Lido di Camaiore. La scoperta è avvenuta ieri, giovedì 11 agosto, nelle prime ore della serata.

Le vittime avrebbero avuto tra i 55 e i 60 anni; gli inquirenti, attualmente, stanno ancora cercando di ricostruire un senso logico a queste due morti, che apparentemente, però, non sembrerebbero avere niente a che fare l’una con l’altra.

La causa potrebbe essere un malore. Attesi ulteriori esami per capire la dinamica dei due incidenti

Entrambi gli uomini, secondo le prime analisi, sarebbero morti a causa di un malore. Uno dei due era ancora vivo e nuotava con grande difficoltà, quando è stato avvistato da un bagnino, che si è prontamente buttato in mare per salvarlo e sempre lui ha dato qualche tempo dopo l’allarme anche per il secondo corpo senza vita, visto per caso da un camionista.

I ritrovamenti sono stati effettuati nelle acque immediatamente davanti ai bagni Paradiso e Abetone, in due punti diversi, ma molto vicini uno dall’altro.

Sul luogo sono intervenuti subito i medici e i paramedici del 118, la Guardia Costiera e gli inquirenti, questi ultimi due attivi per realizzare i rilievi e gli accertamenti del caso.

Le vittime non erano clienti di uno degli stabilimenti presenti nella zona e probabilmente stavano entrambi passando la giornata nella spiaggia libera situata a pochissima distanza. Attesi per le prossime ore ulteriori dettagli.