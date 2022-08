Carlo Verdone fa “resuscitare i morti”: la scena che nessuno ha mai dimenticato – VIDEO

Carlo Verdone: tra tutte le magistrali scene dei suoi film, ce n’è una che è davvero incredibile: ecco cosa è capace di fare

Un personaggio iconico ed una carriera come poche. Carlo Verdone è uno dei grandi artisti del nostro cinema, magistrale interprete sul grande schermo e geniale regista dietro la macchina da presa.

Proprio a lui andrà il premio alla carriera dell’edizione 2022 del Globo d’Oro, assegnato dall’Associazione Stampa Estera in Italia agli artisti di maggiore valore. Verdone è stato designato dalla giuria composta da più di 40 corrispondenti per la stampa estera dall’Italia insieme ai direttori artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni.

Verrà premiato la sera del 4 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tante le scene epiche che ci ha regalato con i suoi film ma ce n’è una che nessuno ha mai dimenticato.

Acqua e sapone, uno dei film intramontabili di Verdone

Tante le pellicole che Carlo Verdone ci ha regalato ma tra tutte ce n’è una che rimarrà indelebile. Si tratta di Acqua e sapone, commedia del 1983 diretta e interpretata da Carlo Verdone che ha scelto al suo fianco Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Fabrizio Bracconeri ed Elena Fabrizi che per la sua interpretazione fu premiata con il David di Donatello l’anno successivo come Migliore attrice non protagonista.

Al fianco di Verdone l’indimenticabile Sora Lella insieme alla quale rappresenta una delle coppie più iconiche del nostro cinema. Come colonna sonora proprio Acqua e sapone, scritta da Vasco Rossi e musicata da Gaetano Curreri, cantata dagli Stadio. Ma vi ricordare la scena in cui l’artista riesce a resuscitare i morti? Impazza su TikTok ed è davvero favolosa.

Carlo Verdone e la scena epica: il VIDEO

Ci riferiamo allo spezzone di film in cui Carlo è alla ricerca del suo abito perché deve partire ma Sora Lella lo ha portato in tintoria.

Lui non ci crede, aveva chiesto di smacchiarlo e lavarlo in casa:

“ma come? io devo partì e mo manni in tintoria”

Giunto davanti al negozio apprende che il proprietario è morto. E allora per riavere il suo abito non gli resta che andare a chiedere a casa del defunto. In lutto tutti piangono, anche la moglie al capezzale dell’uomo. Carlo si accorge però che l’abito che deve indossare il defunto sarebbe perfetto per lui.

Misura la lunghezza delle maniche, è perfetto. Ha bisogno anche dei pantaloni che però sono stati già sistemati addosso all’uomo. Furbo com’è, si china davanti al letto, facendo finta di piangere, e piano piano inizia a sfilarglieli.