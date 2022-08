Esselunga fa sul serio: “E’ regalato”. Clienti in coda per averlo, la situazione è paradossale. Scene da film negli store

La nota catena di supermercati non bada a spese ed ha deciso di regalare a tutti i suoi clienti un oggetto tanto desiderato, scopriamo insieme di cosa si tratta.

E’ la prima volta che Esselunga da ai suoi clienti una simile opportunità, nessuno l’avrebbe mai detto e la notizia è circolata velocemente in rete. Da anni Esselunga è garante di qualità e convenienza, per queste ragioni sono in milioni i clienti a varcare ogni giorno le porte dei vari supermercati sparsi in tutta Italia.

Esselunga è una vera garanzia, qualità e convenienza ad ogni acquisto

La catena di distribuzione organizzata opera sul territorio dalla metà degli anni ’50, venne fondata da Nelson Rockfeller in collaborazione con l’International Basic Economy Corporation.

Inizialmente la società era italo-americana, dopo alcuni anni di attività Guido Caprotti e Marco Brunelli la rilevarono al 100% rendendola italiana a tutti gli effetti. Attualmente i punti vendita sono ben 117 localizzati prevalentemente in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana e Veneto; offrendo in questo modo centinaia di posti di lavoro.

Uno smartphone regalato, questa si che è una grande novità

Di recente, l’azienda, ha rinnovato la campagna pubblicitaria ed ha voluto fare ai numerosi clienti un vero e proprio regalo, tra i vari articoli presenti è possibile acquistare, ad un prezzo davvero irrisorio, uno smartphone Oppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esselunga (@esselunga)

Il modello non è disponibile online ma solo nei negozi fisici presenti sul territorio italiano, la disponibilità è limitata quindi è bene affrettarsi, in molti lo stanno già facendo.

L’offerta è valida fino al 17 agosto

Lo smartphone non è legato a nessun brand in particolare ma la garanzia è di 24 mesi. L’Oppo A54s, oggi disponibile all’acquisto a soli 169 euro, è un telefono cellulare da 6,5 pollici, dotato di sistema HD+ tripla fotocamera da 50 pixel. Un’occasione davvero unica ed imperdibile per acquistare ad un prezzo davvero ridicolo un prodotto di qualità che sarà duraturo nel tempo.

Da Esselunga è possibile trovare una vasta gamma di prodotti non solo di generi alimentari ma anche attrezzi per il bricolage ed il tempo libero, suppellettili per arredare casa, arredi da giardino e tanto altro ancora.