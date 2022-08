“Fuori dal mio lavoro”, Cristina Marino è categorica con Luca Argentero. La decisione drastica

La coppia sposata da un anno sembra stia attraversando un periodo difficile a causa di una decisione lavorativa di lei. Ha tagliato fuori suo marito…

Luca Argentero e Cristina Marino sono, senza dubbio, una delle coppie più belle dello showbiz. I due si sono conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015, quando l’attore era ancora sposato con Myriam Catania e dalla quale si è separato poco dopo per iniziare una relazione proprio con la Marino.

Lei è milanese e ha 31 anni, lui di Torino e ne ha 44. Si sono sposati a Città della Pieve in Umbria nel 2021 e hanno una figlia di 2 anni che si chiama Nina Speranza.

Custodiscono gelosamente la privacy della loro famiglia e soprattutto della figlia che non hanno mai mostrato pubblicamente, tanto che Argentero è stato anche protagonista di episodi spiacevoli culminati con accesissime liti ai danni di paparazzi che volevano fotografarlo insieme alla sua famiglia.

La decisione dell’attrice: “Posso essere brusca!”

Cristina Marino, in una recente intervista sul settimanale ”Today”, ha raccontato un episodio relativo al suo lavoro che ha letteralmente tagliato fuori suo marito.

La bella milanese, nel 2016 ha fondato il sito Befancyfit basato sul fitness e che offre agli utenti programmi di allenamento associati a piani di alimentazione, studiati e preparati da un team di esperti.

“A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte”.

Fin qui, nulla di male. Se non fosse che nei suoi affari voleva partecipare anche il marito che lei ha categoricamente tagliato fuori, chiarendo che vuole proseguire il suo progetto senza di lui:

“Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”.

La reazione di Luca Argentero

Ma come avrà preso Luca Argentero la decisione di sua moglie? L’attore avrebbe voluto investire sul sito di sua moglie e invece ha ricevuto un secco ‘No!’.

Al momento non sono trapelate indiscrezioni al riguardo, che questa decisione della Marino abbia incrinato il loro rapporto? Oppure c’è una vera e propria crisi in atto che ha fatto prendere all’attrice la decisione di non mischiare l’amore con il lavoro proprio perché non si è sicuri del futuro prossimo? Al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere di scoprire se Luca Argentero rilascerà una dichiarazione in merito.