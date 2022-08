Arisa cambia look e lascia i fan di stucco. Conciata così non la riconoscerete: la FOTO clamorosa

Arisa cambia di nuovo look e lascia i fan a bocca aperta: conciata così stenterete a riconoscerla, la foto è impressionante!

Dopo la vittoria a “Ballando con le Stelle 2021”, per la nota Arisa si sono susseguite una serie di emozioni davvero travolgenti. La cantante, che ha lasciato la trasmissione di “Amici” per approdare nello studio del dacing talent, non avrebbe potuto compiere scelta migliore.

Oltre ad aver dimostrato le proprie doti da ballerina – che le hanno consentito di guadagnarsi il primo premio -, l’artista ha anche conosciuto il maestro di ballo Vito Coppola, che si sarebbe rivelato una presenza fondamentale nella sua vita.

Arisa e Vito Coppola: un’unione nata grazie alla trasmissione “Ballando con le Stelle”

Fin dai tempi della loro avventura a “Ballando con le Stelle”, Arisa e Vito Coppola avevano palesato una sintonia davvero lampante, che dava i suoi frutti non solo sulla pista da ballo, ma anche al di fuori del contesto della trasmissione.

Nel giro di poco tempo, la cantante e il ballerino annunciarono di essersi fidanzati, per la gioia di milioni di followers che credettero fin da subito in questa scoppiettante coppia.

In realtà, la relazione tra Arisa e il suo maestro non durò che una manciata di mesi. Mesi che, tuttavia, si sono rivelati intensi e accrescitivi per la coppia, che ha più volte dichiarato di non aver mai rimpianto il periodo trascorso assieme.

Archiviato il capitolo “Vito Coppola”, per la cantante sembra essere arrivato il tempo di mettere in atto dei radicali cambiamenti. Il primo di questi è già stato mostrato sui social, attraverso le Instagram stories pubblicate quest’oggi.

Arisa irriconoscibile: il cambio look della cantante ha paralizzato milioni di fan – FOTO

Pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, la vincitrice di “Ballando con le Stelle” non poteva che partire con una trasformazione radicale del suo look.

Arisa, infatti, si è recentemente tinta i capelli di un color biondo platino, scegliendo di tagliarli nuovamente corti come un tempo.

Un cambio look a dir poco sconvolgente da parte dell’artista, che ormai aveva abituato i suoi fan al consueto nero. Senza ombra di dubbio, a fronte di un simile stravolgimento, i commenti degli utenti non avranno mancato di intasare il suo feed.