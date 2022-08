Fedez e Chiara rivelano finalmente il sesso del nuovo arrivo in famiglia. Il nome è stupendo…”Quando la famiglia si allarga…”

La famiglia più chiacchierata e amata del web si allarga. Svelato il nome di un altro membro della famiglia Ferragnez.

La confusione regna sovrana nella casa più “spiata” d’Italia con echi anche Oltre Oceano. I Ferragnez non smettono mai di postare momenti di vita vissuta privata e questo li ha resi una delle famiglie più amate, o odiate, del momento.

Dopo l’arrivo di Vittoria e del piccolo Edoardo da parte di Francesca, però Chiara e Fedez hanno pensato bene che ci fosse lo spazio anche per una nuova arrivata in famiglia. La voglia di allargare casa era tanta che non hanno resistito, il nome è già stato scelto, ecco di chi si tratta.

I Ferragnez mettono su famiglia, impossibile resisterle

Possiamo ciecamente dire che sia Leone che Vittoria sui social sono due vere star, hanno infatti acquisito tutta la mimica dei genitori con le smorfie di Chiara e l’irriverenza sfrontata di Fedez.

Soprattutto la piccola Vitto, al momento si esprime solo con i gesti e gli sguardi che stanno facendo sussultare non poco gli ammiratori della coppia. La piccola in queste settimane di vacanza infatti sembra un meme in particolar modo con il cibo di cui è chiotta e a cui non rinuncerebbe per nulla la mondo.

I fan si divertono ed i Ferragnez aumentano la loro credibilità sui social come famiglia allargata che merita il suo posto tra i top level più seguiti al mondo.

Peccato che i due piccoli di casa abbiano anche un’altra rivale molto agguerrita il cui profilo Ig ha superato in pochi mesi gli oltre 41mila follower. Ecco di chi stiamo parlando.

Dopo Leone e Vittoria arriva Gabriella

Gabriella è il cane di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, una cucciola Weimaraner color grigio-blu dagli occhi azzurri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriella Ferragni (@gabriferragni)

Ha un suo profilo Ig seguitissimo in cui i padroni postano di continuo suoi scatti privati che ogni giorno fanno il pieno di like in giro per il mondo.

Stanno facendo impazzire le sue foto assieme al piccolo neo arrivato Edoardo da cui la cagnolona non si separa mai, come una guardiana il sui compito supremo è solo quello di proteggere il piccolino con tutte le sue forze.

I Ferragnez hanno quindi una nuova rivale sul web, ci sarà da temere per la loro incolumità mediatica oppure potranno continuare a dormire sogni tranquilli anche ora che si trovano ad Ibiza per le loro vacanze estive?